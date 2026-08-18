Juventus wykonał ruch po bramkarza. W tle wielkie nazwisko z Premier League

20:24, 18. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Juventus

Juventus oficjalnie sfinalizował transfer Guglielmo Vicario. Włoski bramkarz przenosi się do Turynu z Tottenhamu na zasadzie wypożyczenia, które potrwa do 2027 roku.

Luciano Spalletti
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fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Nowy bramkarz Juventusu jest już oficjalnie. Bianconeri mają plan

Juventus potwierdził pozyskanie Guglielmo Vicario. Włoski golkiper pojawił się już wcześniej w Turynie, a teraz jego przeprowadzka do zespołu Bianconerich została oficjalnie ogłoszona. Jak przekazało biuro prasowe klubu, 30-latek związał się z Juventusem umową wypożyczenia obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku.

Vicario ma za sobą bogate doświadczenie na włoskich boiskach. Wychowanek Udinese reprezentował między innymi Venezię, Perugię, Cagliari oraz Empoli. To właśnie w ostatnim z wymienionych klubów zapracował na opinię jednego z najlepszych bramkarzy Serie A. W najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech zanotował 69 występów.

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Tymczasem w 2023 roku golkiper zdecydował się na zagraniczny krok i dołączył do Tottenhamu. W barwach angielskiego klubu rozegrał 117 spotkań. W minionym sezonie sięgnął również po triumf w Lidze Europy, zanim zdecydował się na powrót do ojczyzny.

Juventus zabezpieczył sobie także możliwość zatrzymania zawodnika na dłużej. W ramach porozumienia z Tottenhamem znalazła się opcja wykupu Vicario za 10 milionów euro wraz z bonusami. Na razie transfer ma jednak formę bezpłatnego wypożyczenia.

Turyński klub przejmie jednocześnie pełną odpowiedzialność za wynagrodzenie bramkarza. Vicario będzie zarabiał 2,5 miliona euro netto za sezon do końca okresu wypożyczenia.

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