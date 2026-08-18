Roma finalizuje hitowy transfer. Wielki talent zagra na Stadio Olimpico

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Rodrigo Mora przechodzi do Romy

AS Roma wykazuje się aktywnością podczas obecnego letniego okienka transferowego. Na Stadio Olimpico trafili już Santiago Castro, Konstantinos Koulierakis oraz Nahuel Molina, a ponadto dotychczas wypożyczeni Donyell Malen i Daniele Ghilardi zostali wykupieni. Rzymski klub nie zamierza się jednak zatrzymywać i właśnie finalizuje kolejne poważne wzmocnienie składu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, AS Roma osiągnęła porozumienie z FC Porto w sprawie pozyskania Rodrigo Mory. Włoski gigant zapłaci za niego 25 milionów euro, a portugalski klub zapewni sobie opcję odkupu oraz 50 procent zysku z ewentualnego kolejnego transferu 19-letniego ofensywnego pomocnika. Wkrótce powinien pojawić się oficjalny komunikat.

Rodrigo Mora, którego obserwowali niemal wszyscy europejscy potentaci, jest wychowankiem FC Porto. Do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2024 roku i od tego czasu regularnie potwierdza swój talent. W barwach ekipy Smoków rozegrał 80 spotkań, zdobył 16 bramek oraz zanotował 6 asyst. Młodzieżowy reprezentant Portugalii teraz spróbuje swoich sił na boiskach Serie A.