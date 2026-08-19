Roma skreśliła Ziółkowskiego. Jest chętny na Polaka

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski przykuł uwagę klubu z Arabii Saudyjskiej

Jan Ziółkowski ma za sobą tylko jeden sezon w AS Romie i wygląda na to, że na tym się skończy. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że jeszcze w trwającym oknie transferowym reprezentant Polski zmieni otoczenie. Gian Piero Gasperini skreślił środkowego obrońcę, a klub wystawił go na sprzedaż.

Nie jest to żadna nowość, ponieważ o przyszłości 21-latka włoskie media rozpisują się od dawna. Do tej pory nie było żadnych szczegółowych informacji. Wiadomo było jedynie, że początkowe zainteresowanie przejawiają kluby z Bliskiego Wschodu. W przeszłości interesowało się nim także Newcastle.

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Garść nowych wieści przekazał Nicolo Schira. Jego zdaniem rozpoczęły się rozmowy ws. potencjalnego transferu. O Ziółkowskiego zabiega klub z Arabii Saudyjskiej. Natomiast jego nazwa nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że chodzi o zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej.

AS Roma płaciła za niego Legii Warszawa 6,6 mln euro. Nie jest tajemnicą, że rzymski klub chce odnotować zysk transferowy na sprzedaży polskiego piłkarza. Media donoszą o kwocie ok. 20 milionów euro. Trzeba przyznać, że byłaby to znakomita inwestycja dla Giallorossich.

Ziółkowski w barwach Romy zdołał wystąpić 23 razy. W tym czasie strzelił jednego gola w rozgrywkach Ligi Europy. Walkę o miejsce w podstawowym składzie przegrał z nieco starszym od siebie Daniele Ghilardim. To właśnie włoskiego stopera preferował Gian Piero Gasperini.