Barcelona wybrała kolejny transfer. 50 mln euro za napastnika

FC Barcelona zrezygnowała z Juliana Alvareza i wybrała innego napastnika. Z doniesień Jana Raicha wynika, że do zespołu dołączy Nicolo Tresoldi. Kwota transferu ma wynieść 50 milionów euro.

fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nicolo Tresoldi zostanie piłkarzem FC Barcelony

FC Barcelona na kilka dni przed startem nowego sezonu nie ma w kadrze nominalnego napastnika. Hansi Flick musi dokonać korekt w składzie lub sięgnąć po zawodnika z akademii. Po zakończeniu poprzedniej kampanii z klubem pożegnał się Robert Lewandowski. Z kolei w ostatnim czasie sprzedany do Paris Saint-Germain został Ferran Torres. Warto dodać, że kilkumiesięczne starania o pozyskanie Juliana Alvareza spełzły na niczym.

Na dziś jest praktycznie przesądzone, że Alvarez na pewno nie trafi do Blaugrany. W związku z tym FC Barcelona musiała wybrać innego napastnika, którego sprowadzą jeszcze przed zamknięciem okna transferowego. Konkretne nazwisko przekazał Jan Raich, influencer, który ma bliskie kontakty z piłkarzami.

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Jego zdaniem nowym napastnikiem FC Barcelony zostanie Nicolo Tresoldi. To 21-letni piłkarz z Niemiec, który jest młodzieżowym reprezentantem kraju. Na co dzień występuje w barwach Club Brugge, do którego przeniósł się w lipcu 2025 roku z Hannoveru za ok. 7,5 mln euro. Co ciekawe, Katalończycy nie będą oszczędzać na sprowadzeniu zawodnika. Kwota transferu ma wynieść w przybliżeniu 50 milionów euro.

Tresoldi ma za sobą dopiero jeden sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W barwach Club Brugge rozegrał 58 meczów, w których strzelił 23 bramki i zanotował 9 asyst. Wcześniej razem z Hannoverem rywalizował na poziomie 2. Bundesligi, gdzie zdobył 14 goli w 77 spotkaniach.