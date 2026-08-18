Borussia Dortmund walczy o pozyskanie zdolnego defensora

10:00, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Borussia Dortmund jest zainteresowana sprowadzeniem Matteo Palmy. Udinese Calcio odrzuciło pierwszą ofertę od niemieckiego klubu - poinformował Ekrem Konur.

Niko Kovac
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Matteo Palma przymierzany do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund słynie ze świetnego skautingu, co mogliśmy obserwować w ostatnich latach. Przypomnijmy, że w ekipie BVB występowali tacy piłkarze jak Jude Bellingham, Erling Haaland czy Jadon Sancho, zanim stali się gwiazdami światowego formatu. Niemiecki klub właśnie pracuje nad sfinalizowaniem transferu w podobnym stylu, a na celowniku giganta z Bundesligi znalazł się kolejny utalentowany zawodnik.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Borussia Dortmund prowadzi rozmowy z Udinese Calcio w sprawie pozyskania Matteo Palmy. Włodarze z Signal Iduna Park złożyli już nawet pierwszą ofertę za 18-letniego stopera. Propozycja opiewała na 30 milionów euro, lecz została odrzucona. Zainteresowanie środkowym obrońcą wykazują również Bayer Leverkusen, Inter Mediolan, AC Milan oraz Juventus.

Palma przeprowadził się do Udinese w lipcu 2022 roku za darmo z Herthy Berlin. Niemiec włoskiego pochodzenia ostatnio występował na wypożyczeniu w Sampdorii Genua, gdzie zebrał cenne doświadczenie. W poprzedniej kampanii rozegrał 19 meczów i zdobył 1 bramkę. Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Niemiec z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

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