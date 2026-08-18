Nkunku kuszony ogromnymi pieniędzmi. Tam może wylądować

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Saudyjczycy polują na Christophera Nkunku

Christopher Nkunku nie znajduje się w planach nowego trenera Milanu – Rubena Amorima. 28-letni napastnik został wystawiony na listę transferową i niemal na pewno opuści Mediolan jeszcze przed zamknięciem letniego okienka. W ostatnich tygodniach media łączyły Francuza między innymi z Borussią Dortmund, Lipskiem oraz Newcastle United. Niewykluczone jednak, że jego przyszłość będzie związana z zupełnie innym kierunkiem.

Jak podaje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, wymienione wyżej kluby może pogodzić jeden z gigantów ligi saudyjskiej. Dziennikarz poinformował, iż tamtejsi potentaci również są zainteresowani pozyskaniem Nkunku, oferując mu bardzo wysokie zarobki. Choć nie wskazano konkretnych nazw drużyn, wydaje się, że chodzi o czołowe ekipy, takie jak Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad czy Al-Ahli.

Mierzący 177 centymetrów napastnik występuje w barwach zespołu Rossonerich od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił na San Siro z Chelsea za 37 milionów euro. Jego pobyt w Lombardii trudno uznać za udany. Nkunku rozegrał dotąd 35 meczów, zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Francuza na 25 milionów euro, choć AC Milan oczekuje za niego minimum 35 milionów euro.