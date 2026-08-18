Nkunku kuszony ogromnymi pieniędzmi. Tam może wylądować

11:18, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nicolo Schira

Christopher Nkunku został skreślony przez AC Milan. Jak podaje Nicolo Schira, 28-letni napastnik wzbudza zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej.

Christopher Nkunku
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Saudyjczycy polują na Christophera Nkunku

Christopher Nkunku nie znajduje się w planach nowego trenera Milanu – Rubena Amorima. 28-letni napastnik został wystawiony na listę transferową i niemal na pewno opuści Mediolan jeszcze przed zamknięciem letniego okienka. W ostatnich tygodniach media łączyły Francuza między innymi z Borussią Dortmund, Lipskiem oraz Newcastle United. Niewykluczone jednak, że jego przyszłość będzie związana z zupełnie innym kierunkiem.

Jak podaje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, wymienione wyżej kluby może pogodzić jeden z gigantów ligi saudyjskiej. Dziennikarz poinformował, iż tamtejsi potentaci również są zainteresowani pozyskaniem Nkunku, oferując mu bardzo wysokie zarobki. Choć nie wskazano konkretnych nazw drużyn, wydaje się, że chodzi o czołowe ekipy, takie jak Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad czy Al-Ahli.

Mierzący 177 centymetrów napastnik występuje w barwach zespołu Rossonerich od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił na San Siro z Chelsea za 37 milionów euro. Jego pobyt w Lombardii trudno uznać za udany. Nkunku rozegrał dotąd 35 meczów, zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Francuza na 25 milionów euro, choć AC Milan oczekuje za niego minimum 35 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości