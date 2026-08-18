Chelsea oraz Man United chcą gwiazdę. Włoski gigant odrzucił już pierwszą ofertę

Chelsea oraz Manchester United toczą walkę o pozyskanie Manu Kone. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, AS Roma odrzuciła już pierwszą ofertę.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Odrzucona oferta Atletico. Man United musi działać szybko

Przyszłość Manu Kone wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. AS Roma zdążyła już odrzucić ofertę Atletico Madryt, które oferowało za zawodnika 43 miliony euro. Giallorossi wyceniają swoją gwiazdę na równe 50 milionów euro i nie zamierzają obniżać oczekiwań finansowych.

Sytuację śledzą również kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Chelsea i Manchester United. Michael Carrick uznał Francuza za idealne wzmocnienie środka pola ze względu na jego znakomitą dynamikę, grę pod pressingiem i warunki fizyczne. Do tej pory to Czerwone Diabły uchodziły za faworyta w wyścigu o pomocnika.

Plany ekipy z Old Trafford mocno skomplikowało jednak nagłe wejście do gry klubu z Stamford Bridge. The Blues mogą bez problemu spełnić oczekiwania włoskiego klubu. Na razie Man United nie chce podejmować nerwowych kroków. Jeśli jednak nie zacznie działać, to Londyńczycy mogą to wykorzystać i przejąć transfer.

Znakomite występy Kone w reprezentacji Francji podczas tegorocznego mundialu tylko podbiły jego wartość rynkową. Dlatego Roma nie zamierza schodzić z ceny. W najbliższych dniach okaże się, czy któryś z angielskich gigantów zdecyduje się wyłożyć 50 milionów euro i domknąć transakcję przed końcem letniego okienka transferowego.