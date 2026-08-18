Moise Kean może zmienić klub wewnątrz Serie A

Moise Kean może odejść z Fiorentiny podczas letniego okienka transferowego. Jak podaje Fabrizio Romano, Como 1907 prowadzi prace nad pozyskaniem napastnika.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Como 1907 pracuje nad transferem Moise’a Keana

Moise Kean od jakiegoś czasu jest jednym z najlepszych napastników w lidze włoskiej. Nic więc dziwnego, że 26-letni snajper wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Choć w ostatnich miesiącach łączono atakującego z gigantami Premier League – Manchesterem United czy Tottenhamem Hotspur – to ostatecznie może on zamienić Fiorentinę na inną drużynę z Serie A.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, prace nad pozyskaniem Keana prowadzi bowiem Como 1907. Klub z Lombardii awansował do Ligi Mistrzów i chce poważnie wzmocnić swój skład przed grą na kilku frontach.

Włodarze Como złożyli już pierwszą ofertę za włoskiego napastnika, proponując 30 milionów euro. Fiorentina oczekuje jednak większej kwoty za swojego kluczowego zawodnika.

Kean z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy z Florencji od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Artemio Franchi za 14,5 miliona euro z Juventusu. W swojej karierze występował również w Evertonie, Paris Saint-Germain oraz Hellasie Werona. Snajper iworyjskiego pochodzenia w barwach Fiorentiny rozegrał łącznie 78 meczów, zdobył 35 bramek i zanotował 7 asyst.