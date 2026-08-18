Real Madryt szykuje wielkie powroty! Mourinho chce dwóch wychowanków

07:34, 18. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Defensa Central

Jose Mourinho wspólnie z władzami Realu Madryt ustalił plan dotyczący odzyskania dwóch wychowanków - podaje Defensa Central. Klub może z powrotem ich sprowadzić w 2027 roku.

Jose Mourinho
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Chema Andres i Jacobo Ramon mogą wrócić w 2027 do Realu

Zarząd Realu Madryt zaproponował Jose Mourinho możliwość odkupienia Chemy Andresa oraz Jacobo Ramona. Obaj zawodnicy znakomicie spisują się w swoich nowych klubach po odejściu z akademii Los Blancos.

Portugalczyk uznał natomiast, że żaden z nich nie otrzymałby obecnie wystarczającej liczby minut w pierwszym zespole, dlatego nakazał szczegółową obserwację ich postępów przez cały następny sezon 2026/2027.

Linia obrony oraz środek pola wymagają jednak wzmocnienia. Sztab szkoleniowy ma wątpliwości co do Edera Militao i Antonio Rudigera ze względu na ich stan zdrowia i formę, a drużynie brakuje także zawodnika kontrolującego tempo gry. Mimo to działacze postanowili zachować pierwotny plan i poczekać na powrót wychowanków do 2027 roku.

Według doniesień wykupienie Chemy z VfB Stuttgart wyniesie 18 milionów euro. Z kolei klauzula Ramona we włoskim Como oscyluje w granicach 9–10 milionów euro. Łączny wydatek poniżej 30 milionów euro za dwóch piłkarzy sprawdzonych w europejskich ligach jest dla Realu znakomitą okazją.

Mourinho zamierza osobiście śledzić każdy występ młodych Hiszpanów na niemieckich i włoskich boiskach. Za rok szkoleniowiec ma podjąć ostateczną decyzję, czy włączyć ich do zespołu, czy też pozwolić klubowi na ich definitywną sprzedaż.

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