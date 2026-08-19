Mourinho przemówił ws. Rodriego. Dlatego upadł transfer do Realu

Real Madryt przez tygodnie starał się, żeby Rodri dołączył do klubu. Hiszpan dostał nawet ofertę kontraktu. Jose Mourinho w rozmowie z El Chiringuito TV ujawnił, że do transferu nie doszło, ponieważ piłkarz miał wątpliwości dotyczące dołączenia do Los Blancos.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rodri miał wątpliwości przed transferem. Dlatego odrzucił Real

Real Madryt sprowadził latem aż sześciu nowych zawodników. Wicemistrz Hiszpanii zabiegał jeszcze o ściągnięcie Rodriego. Ostatecznie nie udało im się sprowadzić mistrza świata. Zawodnik, choć miał na stole ofertę Los Blancos, wybrał grę u największego rywala – FC Barcelony. Oficjalna prezentacja miała miejsce we wtorek (19 sierpnia). Mniej więcej w tym samym czasie wywiadu dla El Chiringuito TV udzielił Jose Mourinho.

Portugalczyk mówił o różnych ważnych kwestiach. Poruszył także wątek fiaska transferowego. Otwarcie przyznał, że Rodri miał duże wątpliwości przed transferem do Realu Madryt. Ten fakt wzbudził także jego wątpliwości. Jak sam mówi, gdy Real dzwoni do piłkarza, odpowiedź powinna być natychmiastowa.

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– Rozmawiałem z nim kilka razy. Real Madryt złożył mu bardzo dobrą ofertę. Rodri miał wątpliwości. Jego wątpliwości wzbudziły również moje wątpliwości. To znakomity zawodnik, zawsze był wobec nas bardzo fair. Ale Real Madryt to klub o takiej skali, że piłkarze nie mogą się długo zastanawiać. Dzwonisz do nich, a oni pytają: „Kiedy mam przyjechać?”. On jednak był wobec nas bardzo w porządku i życzę mu wszystkiego dobrego. Ale oczywiście nie aż tak dobrego – powiedział Jose Mourinho w rozmowie z El Chiringuito TV.

Wszystko wskazuje na to, że więcej transferów w drużynie z Bernabeu już nie będzie. Mourinho dał do zrozumienia, że kadra pierwszego zespołu została zamknięta. Real Madryt wydał na wzmocnienia ponad 200 milionów euro. Jednorazowo najwięcej zapłacili za Yana Diomanda (125 mln euro).