Raków Częstochowa oficjalnie pozyskał Arvida Brorssona. Szwed przeniósł się do klubu PKO BP Ekstraklasy z AC Monzy i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Nowy transfer Rakowa stał się faktem. Obrońca z Włoch już zdecydował

Raków Częstochowa dokonał kolejnego ruchu na rynku transferowym. Nowym zawodnikiem zespołu został Arvid Brorsson, który do tej pory występował we włoskiej AC Monzy. Jak przekazało biuro prasowe klubu, obrońca związał się z częstochowskim klubem umową ważną do końca czerwca 2029 roku. W kontrakcie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

Brorsson ma 193 centymetry wzrostu i może występować jako boczny środkowy obrońca. Raków zyskuje zatem zawodnika o imponujących warunkach fizycznych, który może zwiększyć możliwości sztabu szkoleniowego przy zestawianiu defensywy.

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Szwed urodził się 8 maja 1999 roku w Orebro i właśnie tam rozpoczynał swoją piłkarską drogę. Jest wychowankiem Orebro SK. Ogólnie w 2020 roku został wypożyczony do Orgryte, a później klub zdecydował się na jego definitywny transfer.

Kolejnym ważnym etapem kariery Brorssona był Mjallby. Z kolei od 2023 roku reprezentował barwy tego zespołu, zdobywając doświadczenie na szwedzkich boiskach. Dwa lata później zdecydował się natomiast na wyjazd do Włoch i dołączył do Monzy.

We włoskiej ekipie Brorsson miał okazję rywalizować zarówno w Serie A, jak i Serie B. Łącznie rozegrał dla Monzy 19 spotkań. Sześć z nich przypadło na najwyższą klasę rozgrywkową we Włoszech, jedno na Puchar Włoch, a 12 na Serie B.

Transfer do Rakowa oznacza dla Szweda kolejny zagraniczny etap kariery. Częstochowski klub wiąże z nim długoterminowe plany, o czym świadczy długość podpisanej umowy.