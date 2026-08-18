Rafael Leao chce zmienić klub. Kolejne zainteresowanie Portugalczykiem

Rafael Leao planuje tego lata opuścić Milan. Fabrizio Romano poinformował, że do gry o transfer portugalskiego skrzydłowego dołączają także kluby z Arabii Saudyjskiej.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Kluby z Arabii Saudyjskiej pozostają w kontakcie z Rafaelem Leao

Rafael Leao może tego lata opuścić AC Milan, choć z każdym kolejnym dniem taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Fabrizio Romano poinformował, że zainteresowanie 27-letnim Portugalczykiem wciąż jest spore, a do walki o jego transfer mogą włączyć się kluby z Arabii Saudyjskiej.

Reprezentant Portugalii od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z San Siro. Portugalczyk miał być otwarty na poszukiwanie nowego wyzwania i preferował przeprowadzkę do Anglii lub Hiszpanii. Problemem okazały się jednak oczekiwania finansowe włoskiego giganta oraz brak konkretnej oferty, która przekonałaby do sprzedaży gwiazdy.

Zainteresowanie Portugalczykiem w ostatnich tygodniach wykazywało również Fenerbahce. Turecki klub próbował sprowadzić zawodnika trzy tygodnie temu, ale wówczas nie udało się doprowadzić do porozumienia. Na ten moment nie można więc wykluczyć żadnego scenariusza.

🚨🇵🇹 Understand Saudi clubs in addition to Galatasaray will be in discussions with Rafa Leão’s camp.



His exit from AC Milan, still possible after Fenerbahçe also tried three weeks ago.



🎥➕ https://t.co/XKe3QvALiY pic.twitter.com/3ecsnnxKPi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Leao przeniósł się na San Siro w 2019 roku z Lille za blisko 50 milionów euro. Skrzydłowy w barwach Rossonerich rozegrał łącznie 291 meczów, w których zdobył 80 bramek i zaintonował 65 asyst. Z Milanem został mistrzem Włoch w 2022 roku, a pięć lat później sięgnął po Superpuchar kraju. Transfermarkt.de wycenia Portugalczyka na 50 mln euro.