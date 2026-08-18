Rafael Leao chce zmienić klub. Kolejne zainteresowanie Portugalczykiem

08:21, 18. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Rafael Leao planuje tego lata opuścić Milan. Fabrizio Romano poinformował, że do gry o transfer portugalskiego skrzydłowego dołączają także kluby z Arabii Saudyjskiej.

Rafael Leao
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Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Kluby z Arabii Saudyjskiej pozostają w kontakcie z Rafaelem Leao

Rafael Leao może tego lata opuścić AC Milan, choć z każdym kolejnym dniem taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Fabrizio Romano poinformował, że zainteresowanie 27-letnim Portugalczykiem wciąż jest spore, a do walki o jego transfer mogą włączyć się kluby z Arabii Saudyjskiej.

Reprezentant Portugalii od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z San Siro. Portugalczyk miał być otwarty na poszukiwanie nowego wyzwania i preferował przeprowadzkę do Anglii lub Hiszpanii. Problemem okazały się jednak oczekiwania finansowe włoskiego giganta oraz brak konkretnej oferty, która przekonałaby do sprzedaży gwiazdy.

Zainteresowanie Portugalczykiem w ostatnich tygodniach wykazywało również Fenerbahce. Turecki klub próbował sprowadzić zawodnika trzy tygodnie temu, ale wówczas nie udało się doprowadzić do porozumienia. Na ten moment nie można więc wykluczyć żadnego scenariusza.

Leao przeniósł się na San Siro w 2019 roku z Lille za blisko 50 milionów euro. Skrzydłowy w barwach Rossonerich rozegrał łącznie 291 meczów, w których zdobył 80 bramek i zaintonował 65 asyst. Z Milanem został mistrzem Włoch w 2022 roku, a pięć lat później sięgnął po Superpuchar kraju. Transfermarkt.de wycenia Portugalczyka na 50 mln euro.

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