Milik czekał 652 dni! Wielki powrót stał się faktem

Arkadiusz Milik po raz pierwszy od czerwca 2024 roku pojawił się na boisku! Napastnik wszedł na boisko w 79. minucie meczu Juventus - Sassuolo. Po 652 dniach doczekał się wielkiego powrotu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik w czerwcu 2024 roku doznał kontuzji podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski. Od tego momentu ani razu nie pojawił się na boisku. Gdy był blisko powrotu, a wszystko wskazywało na to, że problemy zdrowotne ma za sobą, ponownie doznał kontuzji. Problemy zdrowotnie nie omijały reprezentanta Polski, który stracił blisko dwa lata kariery.

Od jakiegoś czasu Milik trenował indywidualnie, a ostatnio wznowił treningi z resztą zespołu. W meczu z Udinese znalazł się na ławce rezerwowych, ale na boisku się nie pojawił. Wielkiego powrotu doczekał się 21 marca 2026 roku.

Powrót Milika na boisko stał się faktem w 79. minucie spotkania z Sassuolo. Luciano Spalletti mimo wyniku (1:1) zdecydował się wpuścić 32-latka na murawę w miejsce Jeremiego Bogi. Razem z nim na boisku zameldował się również Dusan Vlahović, dla którego również był to pierwszy mecz po kontuzji. Serb czekał na powrót znacznie krócej, ponieważ od listopada 2025 roku.

Ostatni mecz Milika miał miejsce równo 652 dni temu. Na spotkanie w barwach Juventusu czekał jeszcze dłużej, ponieważ ostatni raz w koszulce Starej Damy zagrał 25 maja 2024 roku przeciwko Monzie. Były piłkarz Górnika Zabrze jest związany z Turyńczykami od sierpnia 2022 roku. Łącznie ma na swoim koncie 76 meczów, w których zdobył 17 bramek.