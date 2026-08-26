OFICJALNIE: Kamil Grabara ma nowy klub. Wielka szansa dla Polaka

07:27, 26. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Juventus FC

Juventus sfinalizował transfer Kamila Grabary z Wolfsburga. Polski bramkarz dołączył do ekipy z ligi włoskiej na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego.

Kamil Grabara
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fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara podjął decyzję. Trafił do giganta Serie A

Transfer potwierdziło biuro prasowe przedstawiciela Serie A. Juventus zapłaci za samo wypożyczenie 0,5 miliona euro, a kwota może wzrosnąć o kolejne 0,5 miliona euro po spełnieniu określonych warunków sportowych. Jeśli włoski klub zdecyduje się na definitywne pozyskanie Polaka, będzie musiał wyłożyć 11,5 miliona euro. Płatność zostałaby rozłożona na trzy lata obrotowe.

Kamil Grabara ma w Turynie wypełnić lukę powstałą po odejściu Michele Di Gregorio i Mattii Perina. 27-latek przychodzi do Juventusu po dwóch sezonach w Wolfsburgu, w których był podstawowym golkiperem. W Bundeslidze zdążył rozegrać 63 spotkania.

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Polak ma już również doświadczenie na najwyższym europejskim poziomie. Podczas pobytu w FC Kopenhadze zdobył dwa mistrzostwa Danii oraz krajowy puchar, a także zadebiutował w Lidze Mistrzów. Wcześniej był związany z Liverpoolem. Chociaż seniorskie doświadczenie zbierał przede wszystkim na wypożyczeniach w Aarhus i Huddersfield.

Jak potoczy się przygoda Grabary w Juventusie?

  • Zostanie podstawowym bramkarzem
  • Będzie solidnym zmiennikiem
  • Juventus go wykupi
  • Wróci do Wolfsburga
  • Zostanie podstawowym bramkarzem
  • Będzie solidnym zmiennikiem
  • Juventus go wykupi
  • Wróci do Wolfsburga

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Grabara jest wychowankiem Ruchu Chorzów. Teraz przed nim jeden z najważniejszych rozdziałów kariery. Juventus oficjalnie powitał Polaka krótkim komunikatem: „Benvenuto Kamil”.

W pierwszej kolejce ligi włoskiej Stara Dama skromnie pokonała Frosinone (1:0) po golu Bremera. Tymczasem już w najbliższy weekend na drodze Juve stanie Parma. Spotkanie odbędzie się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 20:45.

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