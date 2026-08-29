Nie tylko Pietuszewski. Kolejny Polak mógł trafić do Porto

FC Porto w ciągu ostatniego roku ściągnęło aż trzech polskich piłkarzy. Andre Villas-Boas na kanale Meczyki.pl ujawnił, że interesowali się kolejnym Polakiem. Na radarze Portugalczyków był Bartosz Mazurek.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Mazurek był w kręgu zainteresowań FC Porto

FC Porto to obecnie najbardziej polski ze wszystkich zagranicznych klubów. W poprzednim sezonie o sile zespołu stanowiło trzech reprezentantów Polski. Pewne miejsce w wyjściowej jedenastce mieli: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Ten ostatni przeniósł się do Portugalii zimą tego roku z Jagiellonii Białystok. Nastolatek kosztował ok. 8 milionów euro plus bonusy. Nie był jedynym graczem Dumy Podlasia, którego obserwowało Porto.

Innym piłkarzem, który przykuł uwagę mistrzów Portugalii był Bartosz Mazurek. Ofensywny pomocnik dał się poznać światu w rozgrywkach Ligi Konferencji. W 1/8 finału przeciwko Fiorentinie strzelił hat-tricka. Jego potencjał dostrzeżono nie tylko na Półwyspie Iberyjskim. Ostatecznie trafił do Salzburga.

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Andre Villas-Boas, czyli prezydent Porto w rozmowie z Meczykami zdradził, że mają doskonałe relacje z Jagiellonią Białystok. Przez moment rozmawiali o Mazurku. Obserwują także polski rynek w kontekście innych młodych talentów.

– Mamy bardzo dobre relacje z Jagiellonią, obserwujemy polski rynek, to bardzo interesujące, jak rozwijają się polskie talenty. Rozmawialiśmy także w pewnym momencie o Bartoszu Mazurku – ujawnił Andre Villas-Boas w rozmowie z kanałem Meczyki.pl.

Mazurek po transferze do Salzburga może liczyć na regularną grę, czego mógłby się nie doczekać w Porto. Łącznie zagrał już w 8 meczach, spędzając na boisku 419 minut. Połowę meczów rozpoczynał nawet w wyjściowej jedenastce.