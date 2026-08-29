Nie tylko Pietuszewski. Kolejny Polak mógł trafić do Porto

18:03, 29. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

FC Porto w ciągu ostatniego roku ściągnęło aż trzech polskich piłkarzy. Andre Villas-Boas na kanale Meczyki.pl ujawnił, że interesowali się kolejnym Polakiem. Na radarze Portugalczyków był Bartosz Mazurek.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Mazurek był w kręgu zainteresowań FC Porto

FC Porto to obecnie najbardziej polski ze wszystkich zagranicznych klubów. W poprzednim sezonie o sile zespołu stanowiło trzech reprezentantów Polski. Pewne miejsce w wyjściowej jedenastce mieli: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Ten ostatni przeniósł się do Portugalii zimą tego roku z Jagiellonii Białystok. Nastolatek kosztował ok. 8 milionów euro plus bonusy. Nie był jedynym graczem Dumy Podlasia, którego obserwowało Porto.

Innym piłkarzem, który przykuł uwagę mistrzów Portugalii był Bartosz Mazurek. Ofensywny pomocnik dał się poznać światu w rozgrywkach Ligi Konferencji. W 1/8 finału przeciwko Fiorentinie strzelił hat-tricka. Jego potencjał dostrzeżono nie tylko na Półwyspie Iberyjskim. Ostatecznie trafił do Salzburga.

STS TV: Oglądaj ZA DARMO mecze m.in. La Liga i Serie A oraz tenisowy US Open. Zarejestruj się w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Andre Villas-Boas, czyli prezydent Porto w rozmowie z Meczykami zdradził, że mają doskonałe relacje z Jagiellonią Białystok. Przez moment rozmawiali o Mazurku. Obserwują także polski rynek w kontekście innych młodych talentów.

Mamy bardzo dobre relacje z Jagiellonią, obserwujemy polski rynek, to bardzo interesujące, jak rozwijają się polskie talenty. Rozmawialiśmy także w pewnym momencie o Bartoszu Mazurku – ujawnił Andre Villas-Boas w rozmowie z kanałem Meczyki.pl.

Mazurek po transferze do Salzburga może liczyć na regularną grę, czego mógłby się nie doczekać w Porto. Łącznie zagrał już w 8 meczach, spędzając na boisku 419 minut. Połowę meczów rozpoczynał nawet w wyjściowej jedenastce.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości