Prognozowana tabela Ligi Mistrzów. Real Madryt przed Barceloną

Liga Mistrzów: prognozowana tabela fazy ligowej
Liga Mistrzów wkracza do akcji. Już za nieco ponad tydzień będziemy mogli emocjonować się spotkaniami w najbardziej elitarnych rozgrywkach piłkarskich w Europie. W czwartek (27 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej, podczas którego wszystkie kluby poznały swoich najbliższych rywali.
Pierwsze mecze odbędą się już we wtorek (8 września). Faza ligowa podobnie jak w poprzednich latach potrwa do stycznia, kiedy poznamy końcowe rozstrzygnięcia i drużyny, które wywalczą awans do fazy pucharowej. Przypomnijmy, że TOP8 wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei zespoły z miejsc 9-24 zagrają w rundzie barażowej fazy pucharowej. Football Meets Data przeprowadził symulację. Tak wygląda prognozowana tabela Ligi Mistrzów.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Największe szanse na triumf w fazie ligowej ma Real Madryt, który według symulacji skończy rozgrywki przed Bayernem Monachium i Arsenalem, którzy również znaleźli się na podium. Obrońca tytułu, czyli PSG według wyliczeń ma zająć 4. miejsce, a tuż za nimi plasuje się FC Barcelona. W TOP8 znalazło się jeszcze miejsce dla trzech ekip z Anglii: Liverpool, Manchester City i Manchester United.
Niespodzianką może być brak Fenerbahce oraz Galatasaray w TOP24. Wśród drużyn, które matematycznie powinny uzyskać awans, są za to m.in. Lens, Feyenoord, Como czy Real Betis.
Prognozowana tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:
- Real Madryt
- Bayern Monachium
- Arsenal
- PSG
- FC Barcelona
- Liverpool
- Man City
- Man United
- Inter Mediolan
- Napoli
- Borussia Dortmund
- Atletico Madryt
- VfB Stuttgart
- AS Roma
- Aston Villa
- Villarreal
- RB Lipsk
- Betis
- FC Porto
- Como
- Sporting CP
- PSV Eindhoven
- Lens
- Feyenoord
- Lille
- Fenerbahce
- Club Brugge
- Bodo/Glimt
- Galatasaray
- Szachtar Donieck
- AEK Ateny
- Viking
- Slavia Praga
- Slovan Bratysława
- LASK
- Sabah Baku