Prognozowana tabela Ligi Mistrzów. Real Madryt przed Barceloną

16:49, 29. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Meets Data [X]

Liga Mistrzów ruszy niebawem, a Football Meets Data zaprezentowała prognozowaną tabelę fazy ligowej. Wynika z niej, że Real Madryt zajmie 1. miejsce. Kilka miejsc niżej skończy FC Barcelona.

Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów: prognozowana tabela fazy ligowej

Liga Mistrzów wkracza do akcji. Już za nieco ponad tydzień będziemy mogli emocjonować się spotkaniami w najbardziej elitarnych rozgrywkach piłkarskich w Europie. W czwartek (27 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej, podczas którego wszystkie kluby poznały swoich najbliższych rywali.

Pierwsze mecze odbędą się już we wtorek (8 września). Faza ligowa podobnie jak w poprzednich latach potrwa do stycznia, kiedy poznamy końcowe rozstrzygnięcia i drużyny, które wywalczą awans do fazy pucharowej. Przypomnijmy, że TOP8 wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei zespoły z miejsc 9-24 zagrają w rundzie barażowej fazy pucharowej. Football Meets Data przeprowadził symulację. Tak wygląda prognozowana tabela Ligi Mistrzów.

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Największe szanse na triumf w fazie ligowej ma Real Madryt, który według symulacji skończy rozgrywki przed Bayernem Monachium i Arsenalem, którzy również znaleźli się na podium. Obrońca tytułu, czyli PSG według wyliczeń ma zająć 4. miejsce, a tuż za nimi plasuje się FC Barcelona. W TOP8 znalazło się jeszcze miejsce dla trzech ekip z Anglii: Liverpool, Manchester City i Manchester United.

Niespodzianką może być brak Fenerbahce oraz Galatasaray w TOP24. Wśród drużyn, które matematycznie powinny uzyskać awans, są za to m.in. Lens, Feyenoord, Como czy Real Betis.

Prognozowana tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:

  1. Real Madryt
  2. Bayern Monachium
  3. Arsenal
  4. PSG
  5. FC Barcelona
  6. Liverpool
  7. Man City
  8. Man United
  9. Inter Mediolan
  10. Napoli
  11. Borussia Dortmund
  12. Atletico Madryt
  13. VfB Stuttgart
  14. AS Roma
  15. Aston Villa
  16. Villarreal
  17. RB Lipsk
  18. Betis
  19. FC Porto
  20. Como
  21. Sporting CP
  22. PSV Eindhoven
  23. Lens
  24. Feyenoord
  25. Lille
  26. Fenerbahce
  27. Club Brugge
  28. Bodo/Glimt
  29. Galatasaray
  30. Szachtar Donieck
  31. AEK Ateny
  32. Viking
  33. Slavia Praga
  34. Slovan Bratysława
  35. LASK
  36. Sabah Baku

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