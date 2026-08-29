Prognozowana tabela Ligi Mistrzów. Real Madryt przed Barceloną

Liga Mistrzów ruszy niebawem, a Football Meets Data zaprezentowała prognozowaną tabelę fazy ligowej. Wynika z niej, że Real Madryt zajmie 1. miejsce. Kilka miejsc niżej skończy FC Barcelona.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Liga Mistrzów: prognozowana tabela fazy ligowej

Liga Mistrzów wkracza do akcji. Już za nieco ponad tydzień będziemy mogli emocjonować się spotkaniami w najbardziej elitarnych rozgrywkach piłkarskich w Europie. W czwartek (27 sierpnia) odbyło się losowanie fazy ligowej, podczas którego wszystkie kluby poznały swoich najbliższych rywali.

Pierwsze mecze odbędą się już we wtorek (8 września). Faza ligowa podobnie jak w poprzednich latach potrwa do stycznia, kiedy poznamy końcowe rozstrzygnięcia i drużyny, które wywalczą awans do fazy pucharowej. Przypomnijmy, że TOP8 wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei zespoły z miejsc 9-24 zagrają w rundzie barażowej fazy pucharowej. Football Meets Data przeprowadził symulację. Tak wygląda prognozowana tabela Ligi Mistrzów.

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Największe szanse na triumf w fazie ligowej ma Real Madryt, który według symulacji skończy rozgrywki przed Bayernem Monachium i Arsenalem, którzy również znaleźli się na podium. Obrońca tytułu, czyli PSG według wyliczeń ma zająć 4. miejsce, a tuż za nimi plasuje się FC Barcelona. W TOP8 znalazło się jeszcze miejsce dla trzech ekip z Anglii: Liverpool, Manchester City i Manchester United.

Niespodzianką może być brak Fenerbahce oraz Galatasaray w TOP24. Wśród drużyn, które matematycznie powinny uzyskać awans, są za to m.in. Lens, Feyenoord, Como czy Real Betis.

Prognozowana tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów: