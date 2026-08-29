Pietuszewski blisko powrotu. Prezydent Porto ujawnił

Oskar Pietuszewski stracił początek sezonu ze względu na kontuzję. Na kanale Meczyki.pl ws. Polaka wypowiedział się Andre Villas-Boas. Prezydent FC Porto ujawnił, że nastolatek wróci za ok. 10 dni.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Porto ujawniło, kiedy Pietuszewski wróci na boisko

Oskar Pietuszewski w trakcie przygotowań do sezonu doznał kontuzji. Początkowo wydawało się, że to nic groźnego, ponieważ znalazł się w kadrze na mecz o Superpuchar Portugalii. Finalnie jednak przez uraz uda wypadł z planów trenera na kilka tygodni. Łącznie opuścił jak dotąd cztery spotkania.

W sobotę FC Porto rozegra kolejne ligowe starcie. Pietuszewski na pewno nie będzie obecny w kadrze meczowej. Podczas losowania Ligi Mistrzów prezydent Andre Villas-Boas w rozmowie z Meczykami ujawnił, ile jeszcze potrwa absencja reprezentanta Polski. Na boisko wróci mniej więcej za 10 dni.

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Prezydent FC Porto krótko podsumował także transfer Pietuszewskiego. Podkreślił, że dużo pomógł fakt, że w drużynie byli już Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu nastolatek strzelił 3 gole i zaliczył 4 asysty w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach.

– W styczniu Oskar przyszedł do Porto, w czym pomogli też Jan Bednarek z Jakubem Kiwiorem, bo interesowało się nim wiele drużyn. To dla nas świetne wzmocnienie – podsumował transfer Pietuszewskiego do Porto prezydent Andre Villas-Boas.

Po 3. kolejkach ligi portugalskiej podopieczni Francesco Farioliego zajmują 1. miejsce w tabeli z kompletem punktów. Ich kolejny rywal w lidze to Academico Viseu, czyli beniaminek rozgrywek. W tym sezonie sprawili już jedną niespodziankę, zdobywając cenne punkty w starciu z Benfiką.