Koszmar Juventusu stał się faktem. Gwiazda wypada z gry

12:16, 26. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus stracił Kenana Yildiza na dłużej. Reprezentant Turcji doznał złamania stopy i czeka go operacja, po której może być wyłączony z gry nawet trzy miesiące.

Luciano Spalletti
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fot. Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kenan Yildiz z poważną kontuzją

Juventus otrzymał bardzo złe informacje po dokładniejszych badaniach Kenana Yildiza. 21-latek doznał urazu podczas inauguracyjnego spotkania Serie A z Frosinone, wygranego przez turyński zespół (1:0). Początkowo nie było jasne, jak poważny jest problem, ale kolejne konsultacje rozwiały wątpliwości.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, u reprezentanta Turcji stwierdzono złamanie piątej kości śródstopia w lewej stopie. Zabieg chirurgiczny ma być konieczny, a przewidywany czas powrotu do pełnej sprawności wyniesie od około dwóch i pół do nawet trzech miesięcy.

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Kenan Yildiz rozegrał przeciwko Frosinone 69 minut, po czym został zmieniony przez Jeremiego Bogę. Dla Juventusu strata jednego z najważniejszych zawodników ofensywnych już na początku sezonu jest poważnym ciosem. Turek miał być jedną z kluczowych postaci zespołu prowadzonego przez Luciano Spallettiego.

Długa przerwa oznacza również problemy dla reprezentacji Turcji. Kenan Yildiz może opuścić wrześniowe i październikowe spotkania kadry, a jego powrót do gry może nastąpić dopiero w listopadzie.

Juventus musi zatem poradzić sobie bez swojego numeru 10 w pierwszej części sezonu. W kadrze pozostają między innymi Jeremie Boga i Kerim Alajbegović, którzy mogą otrzymać znacznie więcej minut pod nieobecność Turka.

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