Real Madryt kupił wielki talent. Prosił o niego Mourinho

18:42, 29. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt ściągnął kolejnego piłkarza o dużym potencjale. Kontrakt z klubem podpisał Sergio Martinez, o czym informuje Fabrizio Romano. W transfer zawodnika osobiście zaangażował się Jose Mourinho.

Jose Mourinho
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Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Sergio Martinez podpisał kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt ma za sobą fantastyczne okno transferowe. Na wzmocnienia wydali 225 milionów euro, ale pozyskali aż sześciu świetnych zawodników. Do drużyny dołączyli: Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Oprócz transferów do pierwszego zespołu klub nie zapomniał o piłkarzach, którzy mają ogromny potencjał i w przyszłości mogą stanowić o sile Los Blancos.

Takim piłkarzem może być Oscar Naasei, który przeniósł się do Castilli z Granady. Choć będzie trenował z drużynami młodzieżowymi, to 21-latek był ściągany z myślą o grze w dorosłej drużynie w przyszłości. Podobnie wygląda sprawa z Sergio Martinezem z Racingu Santander.

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Jak poinformował Fabrizio Romano piłkarz podpisał już kontrakt z klubem. W transfer osobiście zaangażował się Jose Mourinho, który dołączy zawodnika do treningów z pierwszą drużyną. Real Madryt wierzy, że 19-latek ma ogromny potencjał i w przyszłości może być ważnym piłkarzem.

Sergio Martinez to wychowanek Racingu Santander. W tym sezonie rozegrał już dwa mecze w La Liga, w których strzelił jednego gola. The Athletic informuje, że Królewscy zapłacą za pomocnika 3 miliony euro, co odpowiada klauzuli w kontrakcie. Umowa będzie obowiązywała przez cztery lata.

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