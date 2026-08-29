Chce odejść z Realu Madryt. Miał być gwiazdą, skończył na ławce

Trent Alexander-Arnold stał się rezerwowym. Podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki jest nowy nabytek - Denzel Dumfries. Jak donosi Fichajes, Anglik rozważa zmianę klubu w końcówce okienka.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Action Plus Sports Images / Alamy

Alexander-Arnold rozważa odejście z Realu Madryt

Real Madryt w ostatnich dwóch letnich oknach transferowych przebudował kompletnie formację defensywną. Rok temu do zespołu dołączył Trent Alexander-Arnold, za którego zapłacono 10 milionów euro. Z kolei tego lata Królewscy wydali 25 milionów euro na Denzela Dumfriesa.

Nowy trener zespołu Jose Mourinho postawił na Holendra, przez co były piłkarz Liverpoolu musi pogodzić się z rolą zawodnika rezerwowego. Niewykluczone, że jeszcze tego lata Anglik zdecyduje się na zmianę klubu. Z doniesień Fichajes wynika, że to całkiem realny scenariusz.

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Prawym obrońcą zainteresował się Liverpool, czyli jego były pracodawca, a także Newcastle. Źródło sugeruje, że najbliższych dniach The Reds będą negocjować z Realem powrót swojego wychowanka. Czasu pozostało bardzo mało, bowiem okno transferowe zamyka się we wtorek (1 września).

Alexander-Arnold nie zaliczy przygody w Hiszpanii do udanych. W poprzednim sezonie rozegrał jedynie 30 meczów, z czego zaledwie 21 w lidze. Powodem były kontuzje, które nie omijały 27-latka. W trwającej kampanii ma na swoim koncie tylko 10 minut w jednym spotkaniu.

Królewscy są gotowi sprzedać zawodnika, ale oczekują oferty, która spełni ich oczekiwania finansowe. Alexander-Arnold jest wyceniany na 60 milionów euro. Kontrakt z Realem obowiązuje go do czerwca 2031 roku.