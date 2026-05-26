Milan wyznaczył termin wyboru nowego trenera. Dwóch faworytów

11:37, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski

Milan nie zamierza długo czekać z wyborem nowego szkoleniowca. Po wielkim rozczarowaniu zakończonego sezonu w klubie ruszyła przebudowa, a władze Rossonerich wyznaczyły już termin, do którego chcą zamknąć temat nowego trenera.

Iraola i Xavi na czele listy życzeń Milanu

Brak awansu do Ligi Mistrzów uruchomił w Mediolanie prawdziwą rewolucję. Gerry Cardinale zdecydował o gruntownych zmianach w klubowych strukturach. Milan pożegnał Giorgio Furlaniego, Geoffreya Moncadę, Iglego Tare i Massimiliano Allegriego. Teraz najważniejszą sprawą pozostaje wybór nowego szkoleniowca. Według informacji Calciomercato, Rossoneri chcą podjąć decyzję bardzo szybko. Idealnym scenariuszem ma być zamknięcie tematu jeszcze przed początkiem przyszłego tygodnia.

Klub szuka trenera odpowiadającego profilowi podobnemu do Cesca Fabregasa. Chodzi o szkoleniowca stawiającego na nowoczesny futbol, pracę z młodymi zawodnikami i wyraźną tożsamość zespołu.

Na czele listy kandydatów znajduje się Andoni Iraola. Co ciekawe Milan miał kontaktować się z hiszpańskim trenerem jeszcze przed ostatecznym niepowodzeniem Massimiliano Allegriego. W Mediolanie od pewnego czasu analizowano jego kandydaturę.

Iraola ma za sobą bardzo udany sezon. Bournemouth pod jego wodzą zakończyło rozgrywki Premier League na szóstym miejscu i wywalczyło historyczny awans do europejskich pucharów. Styl gry i rozwój młodych zawodników idealnie wpisują się w oczekiwania właścicieli Milanu.

Drugim ważnym nazwiskiem pozostaje Xavi Hernandez. Były trener Barcelony od dłuższego czasu pozostaje bez pracy i również odpowiada wizji budowy nowego projektu. W grze pozostaje także Thiago Motta, mimo nieudanego okresu w Juventusie.