Wisła Kraków z głośnym ruchem. Nowy partner już oficjalnie

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków robi krok w przód. Mocny sygnał z Reymonta

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu współpracy z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek piwnych na świecie. Jak przekazało biuro prasowe klubu, Carlsberg został nowym Oficjalnym Partnerem klubu w ramach trzyletniej umowy, która obejmie zarówno działania stadionowe, jak i komunikacyjne.

„Carlsberg nowym Partnerem Wisły Kraków” – brzmi konkretny komunikat opublikowany przez biuro prasowe 13-krotnych mistrzów Polski, podkreślając strategiczny charakter współpracy.

Partnerstwo obejmie również szerokie działania komunikacyjne prowadzone przez oficjalne kanały klubu, w tym media społecznościowe oraz stronę internetową. W ofercie stadionowej dostępne będą zarówno produkty niskoalkoholowe, jak i bezalkoholowe, co ma być elementem odpowiedzialnej komunikacji i dostosowania do obowiązujących przepisów.

Carlsberg od lat jest globalnym graczem w świecie futbolu. Marka współpracowała m.in. z UEFA oraz Liverpoolem, a jej najnowsza kampania „Cheers to football” podkreśla rolę piłki nożnej jako przestrzeni budowania emocji i wspólnoty kibiców.

Nowa współpraca wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Wisły. Klub podkreśla, że równolegle będzie kontynuowany rozwój własnej marki piwa Wiślackie, która pozostaje ważnym elementem tożsamości marketingowej Białej Gwiazdy.