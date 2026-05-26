Cracovia chce zatrzymać napastnika. Włoski klub nadal w grze

11:19, 26. maja 2026
Paweł Wątorski
Cracovia nadal zamierza zatrzymać Gabriela Charpentiera. Choć kontrakt napastnika z krakowskim klubem wygasł, portal Meczyki.pl informuje o zainteresowaniu włoskiego klubu.

Bartosz Grzelak
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Gabriel Charpentier w orbicie zainteresowań Sampdorii

Cracovia zakończyła sezon PKO BP Ekstraklasy na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Końcówka rozgrywek przyniosła również zmianę na ławce trenerskiej, kiedy to Bartosz Grzelak zastąpił Lukę Elsnera. 47-latke zremisował pięć meczów z rzędu w lidze.

We wrześniu do zespołu z Krakowa dołączył Gabriel Charpentier, który przeniósł się z Parma Calcio. 27-letni napastnik w siedmiu występach zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego przyszłość zawodnika stoi pod znakiem zapytania. Cracovia nadal deklaruje chęć zatrzymania napastnika i rozpoczęcia nowych rozmów kontraktowych. Musi liczyć się z rosnącą konkurencją ze strony zagranicznych klubów.

Jak podaje portal Meczyki.pl, zainteresowanie napastnikiem wykazuje Sampdoria. W grze o zawodnika mają znajdować się również kluby z Francji i Włoch, które uważnie monitorują jego sytuację. Sampdoria zakończyła sezon Serie B na 14. miejscu, a jej celem na kolejne rozgrywki jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, z której spadła w 2023 roku. Klub z Genui planuje przebudowę składu i wzmocnienie ofensywy.

Według danych Transfermarkt.de, aktualna wartość rynkowa Charpentiera wynosi dokładnie 500 tysięcy euro. Napastnik, który wcześniej występował m.in. w Genoi, Frosinone Calcio oraz Regginie, na zapleczu Serie A zdobył łącznie 14 bramek w 56 spotkaniach. W marcu 2023 roku zadebiutował w reprezentacji Konga, w której uzbierał trzy mecze.

