Wyjaśniła się przyszłość Igbekeme. Wiemy co z piłkarzem Wisły Kraków! [NASZ NEWS]

11:55, 26. maja 2026
Piotr Koźmiński
Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy i przygotowuje kadrę na nowy sezon. Część piłkarzy pożegnało się z klubem, ale niektórzy zostają na dłużej. Wiemy co z przyszłością Jamesa Igbekeme.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: James Igbekeme

Wisła Kraków huczną fetą podsumowała w niedzielę udany sezon. „Biała Gwiazda” wraca do Ekstraklasy, a to oznacza spore zmiany w kadrze klubu. Część piłkarzy odejdzie, o czym informował już klub. My ustaliliśmy, że w nietypowym kierunku uda się na przykład Joseph Colley.

Kolejny kontrakt Nigeryjczyka

Wczoraj z kolei Wisła ogłosiła decyzję w sprawie trenera Mariusza Jopa. A skoro o pozostaniach mowa, to z naszych informacji wynika, że sprawa dotyczy również Jamesa Igbekeme. Nigeryjczykowi kończy się po tym sezonie kontrakt, ale z wieści, które do nas docierają wynika, że zostanie w Krakowie na dłużej.

Według naszych ustaleń Igbekeme podpisze nowy kontrakt, który będzie obowiązywał przez najbliższy rok. W umowie ma być opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

W ostatnim sezonie Igbekeme rozegrał w Wiśle 30 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył jedną asystę. Jego ogólny dorobek w Wiśle to 77 spotkań, 4 gole i 7 asyst. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie te liczby będą poprawione.

