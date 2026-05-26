Piłkarz GKS-u na celowniku. Ekstraklasa coraz bliżej

ŁKS Łódź jest blisko sprowadzenia Marcela Błachewicza. Zawodnik po spadku GKS-u Tychy może zaliczyć szybkie lądowanie w I lidze albo Ekstraklasie, podał Tadeusz Danisz na X.

Marcel Błachewicz może zamienić GKS Tychy na ŁKS

GKS Tychy rozpoczął już gruntowną przebudowę kadry po bolesnym spadku do Betclic 2. Ligi. Ekipa, która jeszcze niedawno walczyła o utrzymanie, dzisiaj musi zmierzyć się z konsekwencjami nieudanego sezonu i budować zespół praktycznie od nowa. W klubie zakończył się krótki epizod Łukasza Piszczka, który miał pomóc w uniknięciu degradacji, jednak jego misja trwała zaledwie osiem spotkań i nie przyniosła oczekiwanych efektów.

Po byłym reprezentancie Polski stery przejął Rene Poms, ale również on nie zdołał odmienić losów zespołu. GKS zakończył rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli, co przypieczętowało spadek na trzeci poziom rozgrywkowy. W efekcie w Tychach ruszyła szeroka analiza kadry, a część zawodników już teraz szykuje się do odejścia.

Jednym z piłkarzy, który ma opuścić klub, jest Marcel Błachewicz. Według informacji podanych przez dziennikarza Tadeusza Danisza na X, najbardziej realnym kierunkiem dla 23-letniego zawodnika jest ŁKS Łódź, który wciąż walczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy poprzez baraże. Dla drużyny Grzegorza Szoki oznaczałoby to wzmocnienie składu graczem, który mimo trudnego sezonu potrafił wyróżnić się ofensywnie.

Błachewicz zakończył miniony sezon z dorobkiem trzech goli i dwóch asyst w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. To liczby, które mimo spadku GKS-u pokazują jego potencjał i możliwość gry na wyższym poziomie.