Piłkarz GKS-u na celowniku. Ekstraklasa coraz bliżej

11:22, 26. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Tadeusz Danisz (X)

ŁKS Łódź jest blisko sprowadzenia Marcela Błachewicza. Zawodnik po spadku GKS-u Tychy może zaliczyć szybkie lądowanie w I lidze albo Ekstraklasie, podał Tadeusz Danisz na X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Błachewicz

GKS Tychy rozpoczął już gruntowną przebudowę kadry po bolesnym spadku do Betclic 2. Ligi. Ekipa, która jeszcze niedawno walczyła o utrzymanie, dzisiaj musi zmierzyć się z konsekwencjami nieudanego sezonu i budować zespół praktycznie od nowa. W klubie zakończył się krótki epizod Łukasza Piszczka, który miał pomóc w uniknięciu degradacji, jednak jego misja trwała zaledwie osiem spotkań i nie przyniosła oczekiwanych efektów.

Po byłym reprezentancie Polski stery przejął Rene Poms, ale również on nie zdołał odmienić losów zespołu. GKS zakończył rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli, co przypieczętowało spadek na trzeci poziom rozgrywkowy. W efekcie w Tychach ruszyła szeroka analiza kadry, a część zawodników już teraz szykuje się do odejścia.

Jednym z piłkarzy, który ma opuścić klub, jest Marcel Błachewicz. Według informacji podanych przez dziennikarza Tadeusza Danisza na X, najbardziej realnym kierunkiem dla 23-letniego zawodnika jest ŁKS Łódź, który wciąż walczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy poprzez baraże. Dla drużyny Grzegorza Szoki oznaczałoby to wzmocnienie składu graczem, który mimo trudnego sezonu potrafił wyróżnić się ofensywnie.

Błachewicz zakończył miniony sezon z dorobkiem trzech goli i dwóch asyst w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. To liczby, które mimo spadku GKS-u pokazują jego potencjał i możliwość gry na wyższym poziomie.

