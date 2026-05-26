FC Barcelona przeznaczy zawrotną kwotę na transfery

10:59, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski
Barcelona od miesięcy działała pod finansową presją, ale sytuacja zaczyna się zmieniać. W klubie rośnie przekonanie, że nadchodzące lato może być początkiem powrotu do transferów z najwyższej półki.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona chce wrócić do gry o największe transfery

Według informacji z Hiszpanii Barcelona może przeznaczyć ponad 100 milionów euro na wzmocnienia przed nowym sezonem. W klubie panuje coraz większy optymizm związany z powrotem do zasady 1:1 finansowego fair play obowiązującej w La Liga, która pozwoliłaby Blaugranie działać na rynku znacznie swobodniej niż w ostatnich latach.

Poprzednie okna transferowe były dla Barcelony wyjątkowo trudne. Problemy finansowe utrudniały rejestrację nowych zawodników, ograniczały możliwości płacowe i zmuszały klub do bardzo ostrożnych działań.

Teraz sytuacja ma wyglądać inaczej. Jednym z kluczowych elementów poprawy finansów jest odejście Roberta Lewandowskiego. Według doniesień zwolniło ono około 40 milionów euro w strukturze wynagrodzeń.

Barcelona nadal nie zamierza działać nierozsądnie, ale chce wrócić do walki o piłkarzy ze światowej czołówki. Priorytetem dla Deco i pionu sportowego pozostaje sprowadzenie nowego napastnika.

W klubie panuje przekonanie, że rynek klasowych dziewiątek staje się coraz trudniejszy, a ceny najlepszych zawodników stale rosną. Właśnie dlatego Barcelona nie planuje rozdzielania środków na wiele pozycji. Głównym celem ma być jeden duży transfer do ofensywy.