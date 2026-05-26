Jan Urban odkrył karty. Znamy powołania na zgrupowanie!

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski!
Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć awansu na tegoroczne mistrzostwa świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W decydującym meczu barażowym Biało-Czerwoni przegrali ze reprezentacją Szwecji (2:3).
Już za kilka dni drużyna Jana Urbana rozpocznie kolejne zgrupowanie, podczas którego będzie przygotowywać się do dwóch spotkań towarzyskich. Celem sztabu szkoleniowego jest sprawdzenie nowych zawodników przed kolejnymi wyzwaniami reprezentacyjnymi.
Pierwszym rywalem Polaków będzie Ukraina. Spotkanie odbędzie się 31 maja o godzinie 17:30 we Wrocławiu. Natomiast 3 czerwca o godz. 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się w Warszawie z Nigerią. Ostatni mecz z afrykańską drużyna miał miejsce w marcu 2018 roku, kiedy to w spotkaniu rozegranym we Wrocławiu rywale wygrali (1:0) po bramce Victora Mosesa.
Mimo nieudanych eliminacji, w kadrze nadal pozostaje Robert Lewandowski, który pełni rolę kapitana. W ogłoszonej kadrze nie brakuje również nowych twarzy. Mowa o Kacprze Potulskim z FSV Mainz, Oskarze Wójciku z Cracovii, Mateuszu Żukowskim z FC Magdeburg czy Karolu Czubaku z Motoru Lublin.
Lista powołanych do reprezentacji Polski:
Bramkarze: Grabara, Kochalski, Bułka
Obrońcy: Bednarek, Kędziora, Kiwior, Potulski, Pyrka, Wiśniewski, Wojtuszek, Wójcik
Pomocnicy: Kamiński, Kapustka, Kozłowski, Piotrowski, Pietuszewski, Rózga, Skóraś, Slisz, S. Szymański, Zalewski, Zieliński
Napastnicy: Lewandowski, Czubak, Świderski, Żukowski