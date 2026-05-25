Barcelona celuje w gwiazdę Interu! Rozmowy rozpoczęte

16:08, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  SPORT

FC Barcelona może przeprowadzić głośny transfer. Prosto z Interu Mediolan. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli rozmowy z otoczeniem Denzela Dumfriesa - przekazuje "SPORT".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries w FC Barcelonie?! Doszło do rozmów

FC Barcelona może już w pełni skupić się na nadchodzącym letnim okienku transferowym, po tym jak zakończyli zmagania w sezonie 2025/26. Władze mistrzów Hiszpanii skupiają się na pozyskanie nowego prawego defensora i wytypowali już odpowiedniego kandydata. „SPORT” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Denzela Dumfries z Interu Mediolan.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona wykonała już odpowiednie kroki. Duma Katalonii spotkała się z przedstawicielami reprezentanta Holandii. Blaugrana jednak nie była jedyna, ponieważ otoczenie defensora rozmawiało również z Liverpoolem. The Reds również celują w tego zawodnika. Rywalizacja o transfer zapowiada się niezwykle ciekawie, a sam piłkarz myśli o zmianie barw klubowych.

FC Barcelona nieprzypadkowo patrzy w kierunku Denzela Dumfriesa. Holender, kiedy grał przeciwko Blaugranie, pokazywał się z bardzo dobrej strony. Na dodatek Hansi Flick nie ma zaufania do Julesa Kounde i piłkarz Nerazzurrich miałby być jego następcą. Czas pokaże, czy obrońca finalnie przeniesie się na Camp Nou.

Denzel Dumfries, ze względu na problemy zdrowotne, w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Holender zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości