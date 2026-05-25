Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries w FC Barcelonie?! Doszło do rozmów

FC Barcelona może już w pełni skupić się na nadchodzącym letnim okienku transferowym, po tym jak zakończyli zmagania w sezonie 2025/26. Władze mistrzów Hiszpanii skupiają się na pozyskanie nowego prawego defensora i wytypowali już odpowiedniego kandydata. „SPORT” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Denzela Dumfries z Interu Mediolan.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona wykonała już odpowiednie kroki. Duma Katalonii spotkała się z przedstawicielami reprezentanta Holandii. Blaugrana jednak nie była jedyna, ponieważ otoczenie defensora rozmawiało również z Liverpoolem. The Reds również celują w tego zawodnika. Rywalizacja o transfer zapowiada się niezwykle ciekawie, a sam piłkarz myśli o zmianie barw klubowych.

FC Barcelona nieprzypadkowo patrzy w kierunku Denzela Dumfriesa. Holender, kiedy grał przeciwko Blaugranie, pokazywał się z bardzo dobrej strony. Na dodatek Hansi Flick nie ma zaufania do Julesa Kounde i piłkarz Nerazzurrich miałby być jego następcą. Czas pokaże, czy obrońca finalnie przeniesie się na Camp Nou.

Denzel Dumfries, ze względu na problemy zdrowotne, w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Holender zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.