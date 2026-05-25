Reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca rozegra dwa mecze towarzyskie. W gronie powołanych ma pojawić się zawodnik, dla którego będzie to pierwsza wizyta na zgrupowaniu seniorskiej kadry narodowej. Potwierdza to Mateusz Borek.

fot. ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski zostanie „odświeżona”

Biało-Czerwoni przegrali ze Szwecją w finale baraży i nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata 2026. Jednak to nie oznacza, że reprezentacja Polski już zakończyła sezon. W ostatni dzień maja naszą kadrę czeka pojedynek z Ukrainą, a 3 czerwca podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Nigerią.

Szansę debiutu w jednym z wyżej wymienionych meczów ma otrzymać zawodnik, którego do tej pory jeszcze nie oglądaliśmy za zgrupowaniu. Premierowe powołanie otrzyma Kacper Potulski. Potwierdził to Mateusz Borek, który informacją dotyczącą obrońcy 1. FSV Mainz 05 podzielił się na portalu X.

Potulski w tym sezonie rozegrał łącznie 29 spotkań, w tym 15 na poziomie Bundesligi. Jego ofensywny dorobek w niemieckiej elicie to jeden gol i asysta. W trzech ostatnich kolejkach sezonu 18-latek mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie ekipy z Moguncji.

Wszystko wskazuje na to, że nie tylko defensor Mainz zadebiutuje na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji. W gronie powołanych ma znaleźć się także napastnik, który zaliczył znakomity sezon na zapleczu Bundesligi.