Wisła Kraków ogłosiła decyzję ws. Mariusza Jop!

17:03, 25. maja 2026
Jakub Fudali

Wisła Kraków poinformowała oficjalnie, że Mariusz Jop zostaje na stanowisku trenera klubu do końca następnego sezonu. To oznacza koniec medialnych spekulacji.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła zdecydowała, Jop zostaje

Wisła Kraków w zakończonym już sezonie wywalczyła oczekiwany od lat awans do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda przez cztery lata rozgrywek Betclic 1. ligi kilkukrotnie była bliska tego, aby wrócić do elity. Finalnie udało się to dopiero za kadencji Mariusza Jopa, którego zespół zdominował ligę w każdym aspekcie. Wystarczy tylko powiedzieć, że drużyna spod Wawelu była liderem tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki.

Nie może więc dziwić, że po ostatnim meczu sezonu, kibice licznie świętowali powrót do PKO Ekstraklasy na rynku. Według ostrożnych szacunków, zgromadziło się na nim kilkanaście tysięcy ludzi. Wszyscy oni jednak wyczekiwali ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości Mariusza Jopa. W ostatnim czasie bowiem wiele mówiło się o potencjalnej zmianie na ławce trenerskiej.

Teraz jednak Wisła Kraków oficjalnie poinformowała, że Mariusz Jop nadal będzie pełnił rolę trenera zespołu. Jego kontrakt, który wygasał wraz z końcem czerwca, został przedłużony o rok, a więc do czerwca 2027 roku. To informacja, która definitywnie kończy plotki związane z potencjalnym zatrudnieniem chociażby Mateusza Stolarskiego.

Mariusz Jop do tej pory prowadził zespół Białej Gwiazdy w 68 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 2,00 pkt./mecz Wcześniej pełnił asystenta w sztabie wielu trenerów.

