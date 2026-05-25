Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w Manchesterze United? Pełniłbt rolę mentora Benjamina Sesko

Robert Lewandowski zakończył już swoją przygodę w FC Barcelonie. Wraz z końcem czerwca reprezentant Polski stanie się wolnym agentem. 37-latek jest łączony z wieloma klubami. Tymczasem dziennikarze „The Mirror” sugerują, że kapitan naszej kadry może wylądować w Manchesterze United i pełniłby tam nową dla siebie rolę.

Brytyjska prasa, że Robert Lewandowski nie grałby pierwszych skrzypiec u Michaela Carricka. Polak pełniłby rolę mentora Benjamina Sesko. Młody napastnik miałby szlifować piłkarskie umiejętności u boku 37-latka. Temat kapitana reprezentanta Polski na Old Trafford przewija się dość często. Zwolennikiem tego ruchu jest sam Rio Ferdinand.

Ciężko sobie wyobrazić Roberta Lewandowskiego w roli zmiennika Benjamina Sesko. Na dodatek Manchester United skupia się na odmłodzeniu kadry i nie chce przepłacać za transfery. Niewątpliwie pensja Polaka stanowiłaby spory problem angielskiemu klubowi. Czas jednak pokaże, w którym zespole w przyszłym sezonie będziemy oglądali 37-latka.

Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień, a także zaliczył cztery asysty.