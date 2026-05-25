Wisła Kraków potwierdza. „Bardzo interesujemy się tym piłkarzem”

Piłkarze Wisły Kraków

Oliwier Kwiatkowski faktycznie na celowniku Wisły Kraków

Wisła Kraków po awansie do PKO Ekstraklasy będzie musiała się konkretnie wzmocnić. Nie od dziś przecież wiadomo, że przeskok pomiędzy Betclic 1. ligą, a elitą jest wielki i wielu poległo już na tym, że zbyt mocno zaufano graczom, którzy wywalczyli kwalifikację. Biała Gwiazda, która przecież myśli nie tylko o tym, aby się utrzymać, tym bardziej musi dokonać jakościowych transferów.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się już pierwsze nazwiska łączone z klubem z Reymonta. Jednym z nich jest Oliwier Kwiatkowski. Zawodnik Polonii Bytom ma za sobą bardzo udane miesiące i jak potwierdził Vullnet Basha w rozmowie z „WP”, faktycznie jest na celowniku Wisły Kraków.

– Interesujemy się bardzo mocno tym graczem. Jesteśmy w kontakcie z klubem i jego agentem. Pytanie teraz, kto go lepiej do siebie przekona i jakie warunki postawi Polonia – powiedział Vullnet Basha, dyrektor sportowy Wisły Kraków, w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Oliwier Kwiatkowski w tym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował dwie asysty. To bardzo dobre liczby, biorąc pod uwagę grę dla ligowego średnia. 21-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 350 tysięcy euro.

