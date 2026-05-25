Juventus stracił szansę na wielki transfer. Tottenham był szybszy

Juventus stracił szansę na wielkim transfer. Marcos Senesi miał znajdować się na radarze klubu z Turynu, jednak wszystko wskazuje na to, że obrońca wybrał już nowy kierunek.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Tottenham uprzedził Juventus

Marcos Senesi po zakończeniu sezonu opuści Bournemouth. Kontrakt argentyńskiego środkowego obrońcy wygasa wraz z końcem czerwca, dlatego piłkarz może zmienić klub bez kwoty odstępnego.

Juventus od pewnego czasu obserwował sytuację 29-letniego defensora. W Turynie liczono, że dostępność zawodnika na zasadzie wolnego transferu może stworzyć atrakcyjną okazję rynkową. Szybko stało się jednak jasne, że Stara Dama nie jest faworytem całego wyścigu.

Zainteresowanie Senesim wykazywały również inne kluby. Wśród nich pojawiały się Tottenham i Barcelona. Według najnowszych doniesień Tottenham osiągnął już pełne porozumienie z zawodnikiem i jest o krok od zamknięcia transferu.

Informacje o ustaleniach między obiema stronami przekazało kilka źródeł. Pojawiają się jednak sygnały, że Liverpool może jeszcze spróbować włączyć się do walki o podpis Argentyńczyka.

Tottenham po utrzymaniu w Premier League rozpoczął budowę kadry na kolejny sezon. Klub zapewnił sobie pozostanie w lidze dopiero po zwycięstwie nad Evertonem w ostatniej kolejce. Teraz przechodzi do działań na rynku.

Dla Juventusu oznacza to kolejną zmianę planów. Bianconeri zakończyli sezon na szóstym miejscu i w kolejnej kampanii zagrają w Lidze Europy. W Turynie nadal trwa poszukiwanie piłkarzy, którzy mają pomóc wrócić do walki o najwyższe cele.