Manchester United pożegna Mounta? Zgłasza się kolejny klub

18:05, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: TEAMtalk

Manchester United lada moment może rozstać się z Masonem Mountem. Anglik wzbudza spore zainteresowanie. Do walki o transfer pomocnika włączył się również Ipswich Town - donosi "TEAMtalk".

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount łączony z Ipswich Town

Manchester United małymi krokami wchodzi w letnie okienko transferowe. Z obozu zespołu Michaela Carricka napływa coraz więcej informacji. A najnowsze z nich przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż szeregi Czerwonych Diabłów rzeczywiście może opuścić Mason Mount. Angielski pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Ipswich Town.

Przyszłość Masona Mounta w Manchesterze United wisi na włosku, a Ipswich Town nie jest jedynym chętnych zespołem. Pomocnik Czerwonych Diabłów jest również łączony z Coventy City. Zatem między beniaminkami może rozstrzygnąć się walka o transfer Anglika. Na ten moment jednak nie są znane plany klubu z Old Trafford w kwestii 27-latka.

Mason Mount nie jest najlepszym piłkarzem zakupionym przez Manchester United. Angielski pomocnik nie może wejść na wysoki poziom, ponieważ nie ma szczęścia do zdrowia. 27-latek często zmaga się z kontuzjami. Czerwone Diabły z pewnością zastanowią się nad sprzedażą wychowanka Chelsea.

W poprzednim sezonie Mason Mount rozegrał 25 spotkań w koszulce Manchesteru United. Anglik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 30 milionów euro.

