To on wzmocni Barcelonę? Rozmowy cały czas trwają

Barcelona pracuje nad kadrą na kolejny sezon i szuka wzmocnień nie tylko do ataku. W klubie coraz mocniej analizowany jest też temat prawej strony defensywy, a na radarze Blaugrany ponownie pojawiło się znane nazwisko.

Barcelona wraca po Dumfriesa

Priorytetem Barcelony pozostaje sprowadzenie nowego napastnika, ale dział sportowy kierowany przez Deco równolegle sprawdza możliwości w innych sektorach boiska. Jednym z obszarów wymagających uwagi pozostaje prawa obrona.

Według najnowszych informacji Denzel Dumfries ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań katalońskiego klubu. Holenderski defensor może opuścić Inter Mediolan tego lata, a jego przedstawiciele już rozpoczęli działania mające pomóc zawodnikowi znaleźć nowy klub.

Agenci piłkarza mieli odbyć rozmowy zarówno z Barceloną, jak i Liverpoolem. Kilka dni temu Ali Barat spotkał się z Deco, aby przedstawić sytuację zawodnika i możliwe warunki ewentualnego transferu.

Barcelona nie zamierza jednak działać pochopnie. W klubie panuje przekonanie, że wiele zależy od przyszłości Julesa Kounde. Blaugrana jest gotowa do rozmów w sprawie sprzedaży swojej gwiazdy, ale czeka na odpowiednie oferty. Natomiast Dumfries posiada klauzulę odejścia wynoszącą 25 milionów euro. Będzie ona aktywna tylko przez miesiąc w lipcu, dlatego zainteresowane kluby nie będą miały dużo czasu na działanie.

W Barcelonie wysoko oceniane są fizyczność i dynamika Holendra. Zarówno Deco, jak i Hansi Flick mają uważać, że zespół potrzebuje większej siły na bokach boiska. Jednocześnie klub najpierw chce zamknąć temat Joao Cancelo. Dopiero później Blaugrana przejdzie do kolejnych ruchów dotyczących defensywy.