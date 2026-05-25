Barcelona rozpoczyna rozmowy. Gigant postawił konkretne warunki

18:09, 25. maja 2026
Michał Stompór

Barcelona w tym tygodniu rozpocznie rozmowy dotyczące finalizacji transferu Marcusa Rashforda. Szczegóły negocjacji w sprawie pozyskania reprezentanta Anglii ujawnia Ben Jacobs.

Moritz Müller/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce negocjować

Marcus Rashford chce zmienić klubowe barwy w letnim okienku transferowym. Reprezentant Anglii wierzy, że Barcelona zdoła sfinalizować rozmowy dotyczące jego definitywnej przeprowadzki do La Liga. Co wiemy w tej sprawie? Ben Jacobs opisuje aktualną sytuację napastnika.

Korespondent portalu GiveMeSport przekonuje, że w tym tygodniu rozpoczną się oficjalne negocjacje na linii Blaugrana – Manchester United. Czerwone Diabły chcą sprzedać swojego wychowanka, jednak nie zamierzają schodzić poniżej ustalonej kwoty wykupu. Wynosi ona 30 milionów euro.

Barcelona ma nadzieję, że ekipa z Old Trafford jednak dokona rewizji swoich żądań i zgodzi się na nieco niższą sumę odstępnego. Duma Katalonii już uzgodniła warunki kontraktu z samym zawodnikiem, który czeka na porozumienie między klubami.

Marcus Rashford w sezonie 2025/26 rozegrał łącznie 49 meczów. Anglik, który otrzymał powołanie na MŚ 2026, strzelił 14 goli i zanotował taką samą liczbę asyst.

