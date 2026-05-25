Historyczny upadek Juventusu i Milanu. Tego nie było od 35 lat

14:29, 25. maja 2026
Mateusz Bednarski

Juventus i Milan zakończyły sezon ogromnym rozczarowaniem. Dwa najbardziej utytułowane włoskie kluby jednocześnie wypadły poza Ligę Mistrzów, a skala tej porażki zapisze się w historii włoskiego futbolu.

Milan i Juventus nie zagrają w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Oba zespoły zakończyły rozgrywki Serie A poza czołową czwórką i muszą zadowolić się udziałem w Lidze Europy.

Rossoneri mieli wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wykonać ostatni krok. Zespół Massimiliano Allegriego przegrał jednak 1:2 z Cagliari przed własną publicznością i pozwolił Romie oraz Como wyprzedzić się w tabeli.

Juventus również nie wykorzystał swojej szansy. Drużyna Luciano Spallettiego tylko zremisowała 2:2 z Torino w Derby della Mole, a tydzień wcześniej przegrała z Fiorentiną. To oznaczało spadek na szóste miejsce i definitywny koniec marzeń o elitarnych rozgrywkach.

Skala niepowodzenia jest wyjątkowa. Jak podkreślają włoskie media, po raz pierwszy od sezonu 1991/92 zarówno Juventus, jak i Milan jednocześnie nie zagrają w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Od momentu przekształcenia Pucharu Europy w Ligę Mistrzów w 1992 roku zawsze przynajmniej jeden z tych klubów występował w turnieju. Teraz po raz pierwszy oba giganty wypadły poza europejską elitę.

W Turynie nie zanosi się na rewolucję. Luciano Spalletti niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku i ma dalej prowadzić Juventus. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Mediolanie. Przyszłość Massimiliano Allegriego pozostaje bardzo niepewna.