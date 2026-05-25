Roma awansowała do Ligi Mistrzów i chce gwiazdę Man Utd

Roma znów patrzy na Zirkzee
Według informacji „La Gazzetta dello Sport” Roma ponownie zainteresowała się Joshuą Zirkzee. Rzymski klub uważa, że transfer może zostać przeprowadzony za kwotę między 20 a 25 milionów euro.
Byłby to wyraźny spadek wartości względem pieniędzy, które Manchester United zapłacił za Holendra w 2024 roku. Angielski klub sprowadzał go z Bolonii za około 42 miliony euro. Wtedy na Old Trafford liczono, że będzie nie tylko rywalizował o miejsce z Rasmusem Hojlundem, ale też wniesie nową jakość do ataku.
Początek dawał duże nadzieje. Zirkzee wcześniej błyszczał we Włoszech. Wyróżniał się techniką, inteligencją i grą kombinacyjną. W Premier League nie potrafił jednak pokazać pełni możliwości.
Statystyki tylko podkreślają problem. W sezonie 2025/26 zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. Tylko pięć razy wychodził w podstawowym składzie ligowym. Znacznie częściej pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych.
Manchester United po udanej końcówce sezonu wrócił do Ligi Mistrzów i szykuje kolejne zmiany kadrowe. Michael Carrick chce budować zespół gotowy do walki na najwyższym poziomie. To może oznaczać trudne decyzje.
Roma widzi jednak w Holendrze szansę. Zirkzee zna Serie A i właśnie tam grał najlepszą piłkę w klubowej karierze. Nie jest klasyczną dziewiątką, ale może występować głębiej lub pełnić rolę drugiego napastnika. Włoski kierunek wydaje się coraz bardziej realny.