Juventus poza Ligą Mistrzów. Tam może wylądować Bremer

Juventus nie wywalczył awansu do Ligi Mistrzów, więc może stracić największe gwiazdy. Portal TuttoJuve sugeruje, że Manchester United chce ściągnąć Bremera, proponując za niego 58 milionów euro.

Manchester United liczy na transfer Bremera

Juventus w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko jedno spotkanie. Łącznie zdobyli zaledwie 6 z 15 możliwych punktów. W efekcie skończyli rozgrywki ligowe na 6. miejscu ze stratą dwóch punktów do czwartego w tabeli Como. Oznacza to, że w przyszłym sezonie Stara Dama nie zagra w Lidze Mistrzów. Luciano Spalletti i spółka muszą zadowolić się jedynie grą w fazie ligowej Ligi Europy.

Brak awansu do najważniejszych europejskich pucharów oznacza, że w Turynie można spodziewać się sporych zmian kadrowych. Nadal nie wiadomo, czy Dusan Vlahović zostanie w klubie. Pojawiają się także głosy, że odejdzie Michele Di Gregorio. Z Juventusem pożegnać się może również Bremer, czyli jeden z najważniejszych zawodników wyjściowej jedenastki.

Jak poinformował serwis TuttoJuve, środkowy obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Czerwone Diabły mają przygotować ofertę za Brazylijczyka o wartości 58 milionów euro. Bremer ma być otwarty na zmianę klubu ze względu na brak Ligi Mistrzów. Innym angielskim zespołem, który interesuje się obrońcą jest Liverpool.

Bremer gra w Turynie od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Juventusu z Torino. W barwach Starej Damy ma na swoim koncie 122 występy, w których zdobył 12 goli. W ostatnich dwóch sezonach często boryka się z kontuzjami. Kampanię 2024/2025 stracił niemal w całości ze względu na zerwane więzadła krzyżowe.