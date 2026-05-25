Juventus poza Ligą Mistrzów. Tam może wylądować Bremer

Manchester United liczy na transfer Bremera
Juventus w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko jedno spotkanie. Łącznie zdobyli zaledwie 6 z 15 możliwych punktów. W efekcie skończyli rozgrywki ligowe na 6. miejscu ze stratą dwóch punktów do czwartego w tabeli Como. Oznacza to, że w przyszłym sezonie Stara Dama nie zagra w Lidze Mistrzów. Luciano Spalletti i spółka muszą zadowolić się jedynie grą w fazie ligowej Ligi Europy.
Brak awansu do najważniejszych europejskich pucharów oznacza, że w Turynie można spodziewać się sporych zmian kadrowych. Nadal nie wiadomo, czy Dusan Vlahović zostanie w klubie. Pojawiają się także głosy, że odejdzie Michele Di Gregorio. Z Juventusem pożegnać się może również Bremer, czyli jeden z najważniejszych zawodników wyjściowej jedenastki.
Jak poinformował serwis TuttoJuve, środkowy obrońca znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Czerwone Diabły mają przygotować ofertę za Brazylijczyka o wartości 58 milionów euro. Bremer ma być otwarty na zmianę klubu ze względu na brak Ligi Mistrzów. Innym angielskim zespołem, który interesuje się obrońcą jest Liverpool.
Bremer gra w Turynie od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Juventusu z Torino. W barwach Starej Damy ma na swoim koncie 122 występy, w których zdobył 12 goli. W ostatnich dwóch sezonach często boryka się z kontuzjami. Kampanię 2024/2025 stracił niemal w całości ze względu na zerwane więzadła krzyżowe.