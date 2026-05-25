De Laurentiis dostał ofertę. Miliardy za Napoli

Napoli mogło zmienić właściciela, ale Aurelio De Laurentiis nie miał wątpliwości. Prezes Azzurrich potwierdził, że otrzymał gigantyczne oferty przejęcia klubu i jasno wyjaśnił, dlaczego nie zamierza oddawać sterów.

Aurelio De Laurentiis potwierdził, że Napoli znalazło się na celowniku zagranicznych inwestorów. Według wcześniejszych doniesień grupa z USA kierowana przez Matta Rizzettę złożyła ofertę wynoszącą dwa miliardy euro. Propozycja została odrzucona, ale zainteresowanie przejęciem klubu nadal pozostaje aktualne.

Prezes Napoli ujawnił, że podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej. – Amerykanie złożyli ofertę także w 2017 roku. Podziękowałem im i powiedziałem, że droga jest jeszcze długa – powiedział De Laurentiis podczas konferencji prasowej.

Właściciel Napoli wrócił także do wydarzeń z kolejnych lat. Jak przyznał, w 2021 roku pojawiła się oferta ze strony arabskich inwestorów. Miała opiewać nawet na 3,5 miliarda dolarów i obejmować zarówno Napoli, jak i Filmauro.

Najważniejsze słowa padły jednak chwilę później. – Problemem nie są pieniądze. Chodzi o to, czy następca będzie prowadził klub z sercem – podkreślił De Laurentiis. Właściciel Napoli porównał zarządzanie klubem do pracy przy filmach. Jego zdaniem bez emocji i zaangażowania nie da się osiągnąć sukcesu.

Konferencja przyniosła jeszcze jedną ważną informację. Antonio Conte potwierdził odejście z Napoli po dwóch sezonach. – Cykle czasami kończą się wcześniej – skomentował De Laurentiis.

Prezes nie chciał zdradzić nazwiska nowego szkoleniowca. Zapowiedział jednak, że klub ma mocny skład i piłkarzy, którzy mogą lepiej odnaleźć się przy innym trenerze. W Neapolu zaczyna się nowy etap, ale jedno pozostaje bez zmian. Aurelio De Laurentiis nadal nie zamierza oddawać Napoli.