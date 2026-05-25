Ważny reprezentant Polski opuści najbliższe zgrupowanie kadry

Matty Cash nie będzie obecny na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wszystko z powodu kontuzji, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski bez Matty’ego Casha na zgrupowaniu

Reprezentacja Polski zamiast przygotowywać się do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku, przygotowywać będzie się do spotkań towarzyskich. Na przełomie maja oraz czerwca rozegramy bowiem starcia z Ukrainą oraz Nigerią. To pierwsze zaplanowano na stadionie we Wrocławiu, zaś z drużyną z Afryki zmierzymy się na PGE Narodowym.

Niemniej wiadomo, że oba nie będą miały większego znaczenia i raczej szybko przejdą w zapomnienie. Szczególnie, że Jan Urban potraktuje je zapewne jako poligon doświadczalny. Powołany ma zostać m.in. Kacper Potulski, a zabraknąć ma chociażby Matty’ego Casha. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, prawy wahadłowy Aston Villi opuści zgrupowanie z powodu kontuzji. W ostatnim czasie pełnił on kluczową rolę w zespole Biało-Czerwonych.

Matty Cash w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, do tego zaliczył także pięć asyst. 28-letni reprezentant Polski ma za sobą dobre ostatnie miesiące, które ostatnio zwieńczył zwycięstwem w Lidze Europy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-krotnego kadrowicza na 22 miliony euro.

