Ważny reprezentant Polski opuści najbliższe zgrupowanie kadry

17:42, 25. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Matty Cash nie będzie obecny na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wszystko z powodu kontuzji, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Jan Urban
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski bez Matty’ego Casha na zgrupowaniu

Reprezentacja Polski zamiast przygotowywać się do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku, przygotowywać będzie się do spotkań towarzyskich. Na przełomie maja oraz czerwca rozegramy bowiem starcia z Ukrainą oraz Nigerią. To pierwsze zaplanowano na stadionie we Wrocławiu, zaś z drużyną z Afryki zmierzymy się na PGE Narodowym.

Niemniej wiadomo, że oba nie będą miały większego znaczenia i raczej szybko przejdą w zapomnienie. Szczególnie, że Jan Urban potraktuje je zapewne jako poligon doświadczalny. Powołany ma zostać m.in. Kacper Potulski, a zabraknąć ma chociażby Matty’ego Casha. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, prawy wahadłowy Aston Villi opuści zgrupowanie z powodu kontuzji. W ostatnim czasie pełnił on kluczową rolę w zespole Biało-Czerwonych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Matty Cash w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, do tego zaliczył także pięć asyst. 28-letni reprezentant Polski ma za sobą dobre ostatnie miesiące, które ostatnio zwieńczył zwycięstwem w Lidze Europy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-krotnego kadrowicza na 22 miliony euro.

Zobacz także: Wisła Kraków potwierdza. „Bardzo interesujemy się tym piłkarzem”