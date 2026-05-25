Lazio ma nowego trenera. Zaliczył kompromitującą porażkę

Insidefoto/ Alamy Na zdjęciu: SS Lazio - Pisa SC 1909

Lazio dokonało wyboru. Znane nazwisko

Maurizio Sarri nie wypełni obowiązującego kontraktu i lada chwila opuści Lazio. Doświadczony szkoleniowiec jest w fatalnych stosunkach z Claudio Lotito i przedwcześnie pożegna się z klubem. Biancocelesti rozpoczęli poszukiwania nowego trenera i jak twierdzi Matteo Moretto, już dokonali wyboru.

Na Stadio Olimpico zamelduje się Gennaro Gattuso, dla którego będzie to już piąty włoski klub w CV. Do tej pory legendarny piłkarz Milan prowadził Palermo, Pisę, Rossonerich i Napoli. 48-lastek odpowiadałtakże za wyniki OFI Kreta, Valencii, Olympique Marsylia, Hajduka Split i reprezentacji Italii.

To właśnie jako selekcjoner Azzurrich zanotował kompromitującą wpadkę w finale baraży o awans do Mistrzostw Świata 2026. Włosi zostali rozbici 1:4 przez Bośnię i Hercegowinę, a Gattuso pożegnał się z posadą. Wcześniej Italia przegrała 1:4 z Norwegią w eliminacjach, co sprawiło, że zajęła 2. miejsce w grupie i udział w mundialu musiała mierzyć się najpierw z Irlandią Północną, a później z podopiecznymi Sergeja Barbareza.