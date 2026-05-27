Milan rozmawia z byłym trenerem Manchesteru United

AC Milan może szykować prawdziwe trzęsienie ziemi po rozczarowującym sezonie. Według najnowszych doniesień na radarze Rossonerich ponownie znalazł się Ralf Rangnick, ale tym razem nie chodzi o posadę trenera.

Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, niemiecki szkoleniowiec wrócił na radar Milanu po pięciu latach od pierwszych rozmów. Włoski klub rozważa powierzenie mu funkcji dyrektora sportowego lub dyrektora technicznego. Taki ruch miałby być elementem większej przebudowy po sezonie zakończonym brakiem awansu do Ligi Mistrzów.

Według włoskich mediów z tym tematem może mieć związek również wizyta Gerry’ego Cardinale i Zlatana Ibrahimovicia w Wiedniu. Rangnick jest obecnie skupiony na pracy z reprezentacją Austrii i pozostaje zaangażowany w przygotowania związane z mistrzostwami świata. Milan nie chce jednak zwlekać z planowaniem kolejnych miesięcy.

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Niemca pojawia się w kontekście Rossonerich. Klub rozważał taki ruch już kilka lat temu, zanim ostatecznie postawił na Stefano Piolego. Tamta decyzja przyniosła później mistrzostwo Włoch. Teraz Milan ponownie analizuje możliwość współpracy, choć tym razem w zupełnie innym charakterze.

Równolegle klub działa również na rynku trenerskim. Według doniesień Milan miał przedstawić ofertę Andoniemu Iraoli. W tle pojawiło się również nazwisko Tiago Pinto i innych szkoleniowców. Obecnie jednak do Iraola jest zdecydowanym faworytem. Według doniesień, Rossoneri chcą zamknąć temat wyboru trenera w ciągu kilku najbliższych dni.