Kounde walczy o przyszłość w Barcelonie. To może zadecydować

Jules Kounde po słabym sezonie może zostać sprzedany. Barcelona z uwagą przyjrzy się jego dyspozycji podczas mistrzostw świata. Od występów Francuza może zadecydować jego przyszłość - informuje "Sport".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde i Ronald Araujo

Barcelona nie wyklucza sprzedaży Kounde

Barcelona ma ambitne plany związane z letnim okienkiem – priorytetem jest ściągnięcie gwiazdy w miejsce Roberta Lewandowskiego. W szczególności mowa tu o Julianie Alvarezie z Atletico Madryt lub Joao Pedro z Chelsea. Taki transfer wiąże się z wielkim nakładem finansowym, dlatego klub poszukuje również możliwości zarobku. Na sprzedaż może trafić zdecydowana większość drużyny – tylko nieliczni są nietykalni, w tym Lamine Yamal, Pedri czy Pau Cubarsi. Pozostali nie mogą być pewni przyszłości na Camp Nou.

Do tego grona należy Jules Kounde, który ma za sobą bardzo przeciętny sezon. Barcelona rozczarowała się nim do tego stopnia, że Hansi Flick rozważa zmianę w hierarchii i postawienie na prawej defensywie na Erica Garcię. Do tej pory Hiszpan był rzucany na różnych pozycjach, w zależności od tego, gdzie w danym momencie drużyna miała braki.

W kontekście Kounde Barcelona wcale nie wyklucza sprzedaży. „Sport” ujawnia, że decydujące dla jego losów będą nadchodzące mistrzostwa świata. Flick oraz pozostali pracownicy giganta z uwagą przyjrzą się jego występom. Francuz ma szansę odbudować się po trudnym okresie i potwierdzić, że dalej jest piłkarzem z najwyższej półki. Jeśli kryzys będzie trwał dalej, dla Blaugrany to wyraźny sygnał, że nie może dłużej na niego liczyć.

Duma Katalonii nie planuje wzmocnień prawej strony defensywy. W założeniu na tej pozycji mają rywalizować Garcia oraz Kounde. Sprzedaż Francuza oczywiście wymagałaby reakcji w postaci sprowadzenia jego następcy.