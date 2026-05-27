Legia Warszawa szuka na rynku przede wszystkim wolnych zawodników. Od pewnego czasu łączony z nią jest Bartosz Bereszyński. Mateusz Ligęza twierdzi, że sensacyjny transfer jest bliski finalizacji.

Legia coraz bliżej transferu reprezentanta Polski

Legia Warszawa otarła się o awans do europejskich pucharów, ostatecznie kończąc szalony sezon na szóstym miejscu w tabeli. To wciąż duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że na początku rundy wiosennej znajdowała się w strefie spadkowej. Współpraca z Markiem Papszunem daje więc nadzieje na lepszą przyszłość, choć kibice w dalszym ciągu obawiają się o drużynę, której na dzisiaj brakuje jakości. Optymizmem nie napawają też ruchy kadrowe – z uwagi na trudną sytuację finansową Wojskowi skupiają się na transferach zawodników, którym wygasają umowy. Na tej zasadzie potwierdzili już pozyskanie Ivana Brkicia oraz Zorana Arsenicia.

Do Legii najprawdopodobniej trafi też Łukasz Zjawiński. Co dalej? W Warszawie planowany jest zaskakujący powrót, a mowa tu o Bartoszu Bereszyńskim, łączonym ze stołeczną ekipą od miesięcy. Mateusz Ligęza ujawnia, że temat jest coraz bliżej finalizacji.

Podobnie jak dotychczasowe nabytki Legii, Bereszyński latem również będzie do wzięcia za darmo. Wygasająca umowa z Palermo nie została przedłużona, a powrót do Warszawy to jedna z najbardziej prawdopodobnych opcji.

33-latek ma za sobą trudny sezon na zapleczu Serie A. Dla Palermo wystąpił 20 razy, gromadząc niespełna 1000 minut na murawie. Być może powrót do Legii pozwoli mu się odbudować.