Sergio Ramos chce zabrać Barcelonie wielki talent

Sergio Ramos jeszcze nie przejął Sevilli, ale już zaczyna budować nowy zespół. Jednym z pierwszych celów ma być młody talent Barcelony, który coraz mocniej puka do wielkiej piłki.

Sevilla obserwuje perełkę La Masii

Według informacji Mundo Deportivo Sergio Ramos chciałby sprowadzić do Sevilli Toniego Fernandeza. 17-letni ofensywny zawodnik uchodzi za jeden z największych talentów akademii Barcelony i od dłuższego czasu przyciąga uwagę wielu klubów.

Cała sytuacja wiąże się z planowanym przejęciem Sevilli przez byłego kapitana Realu Madryt. Ramos ma być blisko finalizacji operacji, która pozwoli mu mocno zaangażować się w odbudowę sportowych struktur andaluzyjskiego klubu. Właśnie dlatego zaczynają pojawiać się pierwsze nazwiska potencjalnych wzmocnień. Toni Fernandez ma znajdować się wysoko na liście życzeń.

W Barcelonie coraz częściej pojawia się przekonanie, że napastnik przerósł już poziom rezerw. W ostatnim sezonie rozegrał 24 spotkania dla Barcy Atletic, zdobył pięć bramek i doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Problemem pozostaje jednak ogromna konkurencja. Hansi Flick ma bardzo mocno obsadzoną ofensywę i droga do regularnej gry dla młodego piłkarza pozostaje trudna.

Barcelona nadal kontroluje sytuację kontraktową zawodnika. Toni Fernandez jest związany z klubem umową do 2027 roku. Władze Blaugrany analizują jednak różne rozwiązania dotyczące jego dalszego rozwoju.

Sevilla jest także zainteresowana Ansu Fatim, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu z Barcelony do Monaco.