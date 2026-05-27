Napastnik Widzewa na wylocie. Klub miał już go skreślić

10:58, 27. maja 2026
Bartłomiej Stańdo

Widzew Łódź zamierza pozbyć się zawodników, którzy kompletnie się nie sprawdzili. Bartłomiej Stańdo w programie na kanale "Meczyki" ujawnił, że z klubem najprawdopodobniej pożegna się Andi Zeqiri.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Andi Zeqiri i Sebastian Bergier

Widzew Łódź dopiero w ostatniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Sezon 2025/2026 został uznany kompletną klęską, biorąc pod uwagę wydatki na wzmocnienia przekraczające 20 milionów euro. Robert Dobrzycki wierzył, że da się szybko nadrobić dystans i przebudować kadrę bez konsekwencji, a ostatecznie niewiele zabrakło do katastrofy, jaką byłby spadek do pierwszej ligi. Teraz władze klubu podejmą do tematu z większym zrozumieniem i pokorą. Jednym z celów na najbliższe tygodnie jest pożegnanie zawodników, którzy kompletnie się nie sprawdzili.

W tym gronie znajduje się Andi Zeqiri, za którego latem Widzew wyłożył dwa miliony euro. Kibice długo wyczekiwali transferu napastnika, a 18-krotny reprezentant Szwajcarii miał zagwarantować wielką jakość i skuteczność. Wydawało się, że stać go na bycie gwiazdą Ekstraklasy, lecz finalnie przegrał rywalizację z Sebastianem Bergierem.

Zeqiri w Ekstraklasie tylko raz znalazł drogę do siatki. Dołożył też dwa gole w Pucharze Polski. Ogólnie jego dotychczasowy pobyt w Łodzi można ocenić bardzo negatywnie. Bartłomiej Stańdo w programie na kanale „Meczyki” zasugerował, że więcej szans może już nie otrzymać.

Widzew najchętniej pozbyłby się Zeqiriego. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją wykupu do rodzimego Servette FC. Rozstanie z nim na pewno nie będzie proste, bowiem napastnik zarabia dobre pieniądze, a jego umowa jest ważna do połowy 2029 roku.

