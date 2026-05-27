Niespodziewany faworyt na nowego trenera Napoli

09:28, 27. maja 2026
Mateusz Bednarski
Napoli jest coraz bliżej wyboru następcy Antonio Conte. W ostatnich godzinach sytuacja wyraźnie się zmieniła, a klub z Neapolu ma już nowego lidera wyścigu o jedną z najgorętszych posad we włoskiej piłce.

Aurelio De Laurentiis
Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Italiano coraz bliżej objęcia sterów w Napoli

Antonio Conte zakończył pracę w Napoli po sezonie 2025/26. Szkoleniowiec odchodzi z klubu rok po zdobyciu czwartego mistrzostwa Włoch i tym samym rozpoczyna się nowy rozdział dla mistrza Serie A.

Początkowo jednym z głównych kandydatów był Maurizio Sarri. Ten kierunek szybko jednak upadł, ponieważ włoski trener jest coraz bliżej porozumienia z Atalantą. W ostatnich dniach największe szanse dawano Massimiliano Allegriemu, choć pojawiła się też kandydatura Vincenzo Italiano. We wtorek odbyły się rozmowy przedstawicieli Azzurrich z otoczeniem obu szkoleniowców. Po tych spotkaniach sytuacja miała wyraźnie się zmienić.

Według Gianluki Di Marzio, Sky Sport Italia i Calciomercato obecnie to Vincenzo Italiano znajduje się na pole position do przejęcia Napoli. Trener nadal ma ważny kontrakt z Bolonią, ale w najbliższych dniach ma spotkać się z władzami klubu, aby omówić możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy. Według włoskich mediów rozmowy mają odbyć się w czwartek.

Massimiliano Allegri nadal pozostaje w grze, ale Aurelio De Laurentiis ma kilka wątpliwości. W Neapolu niepokój wywołał sposób zakończenia pracy szkoleniowca w Milanie. Znaczenie mają także kwestie finansowe. Według doniesień Allegri zarabiał około sześciu milionów euro rocznie. Vincenzo Italiano w Bolonii inkasował mniej więcej połowę tej kwoty. Napoli chce rozpocząć nowy projekt, ale jednocześnie nie planuje tracić kontroli nad budżetem.