Jagiellonia w elitarnym gronie UEFA. Polski klub obok Liverpoolu i Romy

Jagiellonia Białystok została wyróżniona przez UEFA. Przedstawiciele klubu znaleźli się w gronie zespołów, które będą pracować nad przyszłością europejskich rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok zaproszona do ważnego projektu UEFA

Jagiellonia poinformowała za pośrednictwem serwisu X, że przedstawiciele klubu uczestniczą w Lipsku w wydarzeniu podsumowującym sezon Ligi Konferencji UEFA. Działacze z Podlasia pojawią się również na meczu finałowym tych rozgrywek. To jednak nie koniec ważnych informacji dla kibiców białostockiego zespołu.

Klub został zaproszony do udziału w grupie operacyjnej UEFA Club Operations. To zespół pracujący nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji europejskich rozgrywek. Jagiellonia znalazła się w bardzo prestiżowym gronie. Poza ekipą prowadzoną przez Adriana Siemieńca uczestniczą w nim między innymi AS Monaco, AS Roma, Bayer Leverkusen, FC Porto, Liverpool FC, Feyenoord Rotterdam, Real Betis, Red Bull Salzburg czy Besiktas Stambuł.

To kolejne potwierdzenie rosnącej pozycji polskiej piłki na arenie międzynarodowej. Jagiellonia ma za sobą bardzo udany sezon w europejskich pucharach. Białostoczanie wywalczyli awans z fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Ich droga zakończyła się dopiero po rywalizacji z Fiorentiną po dwumeczu pełnym dramaturgii. W kolejnym sezonie zespół ponownie powalczy o Europę, rozpoczynając zmagania od eliminacji Ligi Europy.

Natomiast w środowym finale Ligi Konferencji Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano. Początek spotkania o godzinie 21:00.