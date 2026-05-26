Leao dostał wyraźny sygnał od Milanu. Nie ma już odwrotu

Rafael Leao miał usłyszeć sygnał, którego nie chciał usłyszeć żaden lider zespołu. Według La Gazzetty dello Sport, Gerry Cardinale dał jasno do zrozumienia, że Portugalczyk nie jest już częścią planu budowy nowego Milanu.

Leao może odejść z Milanu

Właściciel Rossonerich podczas poniedziałkowego spotkania z włoskimi dziennikarzami miał przyznać, że Rafael Leao nie znajduje się już w sportowej wizji klubu na kolejne lata. Portugalczyk miał przyjąć te informacje z dużym rozczarowaniem. Skrzydłowy Milanu nie odniósł się publicznie do doniesień, ale według źródeł z Włoch cała sytuacja wywołała spory niesmak po stronie zawodnika.

Na ten moment Leao skupia się przede wszystkim na zbliżającym się mundialu. Rozmowy dotyczące przyszłości mają wrócić dopiero po zakończeniu turnieju. Milan przechodzi obecnie przez ogromne zmiany. Z klubem pożegnali się Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare i Geoffrey Moncada. W strukturach pozostał Zlatan Ibrahimović, który ma mieć duży wpływ na budowę nowego projektu sportowego.

Sytuację Leao uważnie obserwują kolejne kluby. Zainteresowanie mają wykazywać Galatasaray i Fenerbahce. Według medialnych informacji pierwszy z tureckich gigantów jest gotowy zaoferować Portugalczykowi kontrakt wart 10 milionów euro za sezon. Sam piłkarz ma jednak inne priorytety. Obecnie nie chce rozważać ofert spoza pięciu najmocniejszych lig Europy. Najbardziej interesujące kierunki mają prowadzić do Premier League i La Liga.

Leao ma jeszcze dwa lata kontraktu z Milanem. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości jednej z największych gwiazd Rossonerich.